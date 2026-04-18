EA Sports FC 26 dévoile les premières équipes Team Of The Season

Premières équipes TOTS !

Après la Team Of The Week n°30 (la dernière cette année) et la seconde équipe Trophy Titans, EA Sports FC 26 nous propose l’évènement que tout le monde attend : la Team Of The Season. La promotion met à l’honneur les joueurs et joueuses qui ont marqué et marquent actuellement leur championnat en leur offrant des cartes de folie. Aujourd’hui, nous avons donc la Seria A, l’Eredevisie, la MLS et le Reste de l’Europe.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Modric (97), Messi (96), Dimarco (96), Yildiz (96), Nico Paz (96), Veerman (96), Tripic (96), Lautaro Martinez (95), Sano (95), Mauro Junior (95), Bremer (95), Bouanga (95), Giugliano (95), Berg (95), Schouten (94) ou encore Luna (93). Si vous voulez les équipes dans leur entièreté, vous pouvez aller sur le site officiel d’EA Sports.

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.