EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Trophy Titans

Deuxième équipe Trophy Titans !

Après la Team Of The Week n°30 et la première équipe de l’événement actuel, EA Sports FC 26 nous propose donc la deuxième équipe Trophy Titans. Rappelons que la promotion célèbre des légendes et héros/héroïnes en leur rendant hommage pour l’ensemble de leur carrière et de leurs trophées.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Henry (96), Schweinsteiger (96), Cafu (95), Marcelo (95), Maldini (95), Baggio (94), Makelele (94), Van Basten (94), Rooney (93), Pirès (93). Desailly (93), Scott (93), Tevez (93), Larsson (91), Milito (91), Lizarazu (90) ou encore Carragher (89).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.