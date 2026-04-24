EA Sports FC 26 dévoile la deuxième salve d’équipes Team Of The Season

Suite équipes TOTS !

Après la première salve d’équipes de la saison, EA Sports FC 26 nous propose les suivantes. Rappelons que tout se fera plus ou moins petit à petit et que l’évènement rend hommage aux joueurs marquants de cette année. Aujourd’hui, nous avons donc la Team Of The Season de la Barclay WSL, de la Premier League et les championnats EFL combinés.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Bruno Fernandes (97), Shaw (97), Mariona (96), Haaland (96), Rice (96), Gabriel (96), Saliba (96), Hackney (96), Van Dijk (95), Drinan (95), Hasegawa (94), Grimes (94), Miedema (93), Cherki (93), Ekitike (93), Wright (93) ou encore Sowunmi (93).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.