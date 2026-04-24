EA Sports FC 26 dévoile la deuxième salve d’équipes Team Of The Season

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EA Sports FC 26 nous propose les nouvelles équipes de la saison. Tout le monde sera disponible dans les packs pendant une semaine.

La Team Of The Season
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EA Sports FC 26
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Date de sortie : 26/09/2025

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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