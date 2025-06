PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Juin 2025

Après un mois de mai plutôt correct avec notamment l’un des meilleurs jeux indépendants de l’année passée, le PlayStation Plus nous propose une nouvelle fournée de jeux, déjà disponibles au téléchargement. On y retrouve du sport, de l’horreur et une autre pépite indépendante.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de juin 2025 ?

Voici la liste des jeux « offerts » en juin sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 3 juin 2025 dans la journée.

NBA 2K25

NBA 2K25 est un jeu de sport orienté simulation développé par Visual Concepts et édité par 2K. Intégrant l’ensemble du contenu sous licences officielles des championnats de basket NBA et WNBA, il nous promet de nous donner toutes les clés pour nous faire un nom dans la discipline par l’intermédiaire de diverses améliorations de gameplay, portées notamment par la technologie ProPLAY, et plusieurs modes de jeu comme Ma Carrière, MyTeam, Ma NBA et The W. Côtés jaquettes, ce sont Jayson Tatum, A’ja Wilson et Vince Carter qui sont mis en avant dessus pour cet épisode.

Alone in the Dark

Alone in the Dark est un reboot de la série de jeux d’horreur lancée en 1992 développé par Pieces Interactive et édité par THQ Nordic. Le titre prend la forme d’un jeu d’aventure et de survival horror qui mélange énigmes, exploration et histoire à découvrir avec un peu d’action et des combats. On va retourner au Manoir Derceto dans les années 1920 après avoir appris la disparition de son oncle et l’on pourra y suivre deux perspectives, avec le point de vue d’Emily ou celui de Edward. – Lire le test complet

Bomb Rush Cyberfunk

Bomb Rush Cyberfunk est un jeu d’aventure et de plateforme 3D qui rend hommage à Jet Set Radio, avec un univers graphique relativement similaire. Le jeu nous demande d’intégrer un gang et de laisser notre marque à travers toute la ville avec de nombreux graffitis pour agrandir notre territoire. Les déplacements permettent de slider à toute vitesse et de courir sur les murs ou sur les véhicules, tout en effectuant des figures afin d’augment notre score final.

Destiny 2 La forme Finale

Destiny 2 : La Forme Finale est une extension de jeu de tir à la première personne développée et éditée par Bungie. Les joueurs et les joueuses y incarnent des Gardiens explorant le Cœur pâle du Voyageur pour affronter le Témoin, entité cherchant à imposer une réalité figée appelée la Forme Finale. Cette extension conclut la saga de la Lumière et des Ténèbres, introduisant une nouvelle doctrine prismatique combinant les pouvoirs de la Lumière et des Ténèbres. Elle propose également de nouveaux ennemis, des missions inédites, un raid intitulé « Orée du Salut » et une activité PvE à 12 joueurs nommée « Excision ».