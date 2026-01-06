PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Janvier 2026

Le mois de décembre avait été un peu exceptionnel pour les abonnés, avec non pas trois mais cinq jeux proposés. La nouvelle année est là et les cadeaux, c’est fini. Sony revient à sa triplée de titres proposés, avec un jeu de course, un excellent jeu de plateforme et une bonne pioche indépendante. Voici les jeux PS Plus de janvier 2026.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de janvier 2026 ?

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en janvier sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 6 janvier 2026 dans la journée.

Need For Speed: Unbound

Need for Speed est un jeu de courses qui reprend tous les codes de la saga Need for Speed, avec des courses-poursuites avec la police, un environnement urbain, de la personnalisation de voitures et de nombreux défis différents. Cet épisode nous plonge au sein de Lakeshore et nous demande de participer au Grand, une compétition pour déterminer quel sera le meilleur pilote de la ville. Cet opus a la particularité de mélanger les styles graphiques, avec du cel-shading pour les personnages, un style photoréaliste pour les décors et voitures, et des effets de graffitis en guise d’effets spéciaux – Lire le test complet.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Disney Epic Mickey: Rebrushed est un jeu d’action et d’aventure développé par Purple Lamp et édité par THQ Nordic. Se présentant comme un remake du titre commercialisé en 2010, il nous invite à (re)découvrir le périple de Mickey Mouse qui, armé de son pinceau magique, doit restaurer la beauté et l’harmonie du monde de la désolation, un royaume empli de personnages oubliés de Disney. – Lire le test complet.

Core Keeper

Core Keeper est un jeu de survie et d’exploration bac-à-sable en monde ouvert jouable en solo ou en coopération. Explorez une caverne infinie pleine de créatures, d’objets et de ressources dans une aventure bac à sable pour 1 à 8 joueurs. Creusez, construisez, combattez, fabriquez et cultivez pour découvrir le mystère du Cœur.