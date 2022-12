Test Need For Speed Unbound – Du bon et du moins bon

Trois ans après la sortie de Need For Speed Heat, la licence d’Electronic Arts est de retour avec un nouvel opus intitulé Need For Speed Unbound. C’est l’équipe de Criterion Games, récemment fusionnée avec Codemasters Cheshire, qui a travaillé sur cet épisode. Le studio anglais avait déjà planché sur Most Wanted (2012), jeu particulièrement apprécié par les fans.

Ce nouvel épisode se déroule dans une ville fictive, inspirée de Chicago, nommée Lakeshore City. Comme dans les précédents épisodes, le jeu se déroule dans un monde ouvert et offre un gameplay de type arcade, s’inspirant des courses de rue. Need For Speed Heat a été une déception pour de nombreux fans de la série. Need For Speed Unbound fera-t-il mieux ? Réponse dans ce test.

Conditions de test : Nous avons rédigé ce test après quinze heures de jeu. L’ordinateur que nous avons utilisé possède une RTX 3060, 16GB de RAM et un processeur i5-10500H.

Le style avant tout

Need For Speed Unbound fait partie des nombreux titres qui ont fuité avant d’être annoncés officiellement. En effet, bien que nous nous doutions qu’un nouvel épisode allait sortir, il n’a été officiellement annoncé que le 6 octobre de cette année, après que des images du jeu aient été diffusées sur la toile.

Ce qui a directement frappé les internautes, c’est le parti pris esthétique de Need For Speed Unbound. Le style, inspiré du street art, est à double tranchant : soit il plait beaucoup, soit il déplait fortement. En tout cas, il a fait couler beaucoup d’encre sur la toile et a bien sûr piqué notre curiosité. Au final, c’est un choix intéressant mais nous le jugeons trop timide. Le design des personnages ainsi que les effets graphiques lors des dérapages et des sauts sont plutôt jolis, néanmoins, le fait que ce style esthétique soit limité à ces quelques éléments semble un peu bizarre.

Le contenu du jeu est quant à lui plus que correct. Pas moins de 143 voitures sont disponibles et elles sont toutes entièrement modifiables, tant au niveau esthétique qu’au niveau mécanique. Le titre offre une grande liberté concernant la personnalisation : de nombreux kits de carrosserie sont d’ailleurs disponibles.

Le gameplay de Need For Speed Unbound n’est pas révolutionnaire et est relativement proche de celui que proposait Need For Speed Heat. Il comporte toutefois quelques améliorations mais aussi quelques défauts. Nous avons particulièrement apprécié la présence d’une jauge de boost en plus de la nitro habituelle.

Cette jauge, temporaire, se remplit lorsque vous conduisez de manière spectaculaire (en frôlant les autres véhicules, en effectuant des sauts, en driftant, etc.) ou lorsque vous profitez de l’aspiration d’autres véhicules. Elle permet parfois de se sauver de situations désespérées et incite le joueur à prendre des risques au niveau de sa conduite. Par contre, la physique, lors des collisions, est un peu déroutante. À ce niveau, nous avons le sentiment que le titre a régressé par rapport au dernier opus.

Le fonctionnement des drifts a lui aussi été revu. Ils sont plus faciles à placer mais, en contrepartie, les voitures se mettent à déraper lorsqu’on ne s’y attend pas. Pour les néophytes, ce n’est pas une mauvaise chose, mais pour les habitués du genre, cela peut s’avérer problématique.

Une conduite parfois fun, parfois frustrante

Si vous choisissez le challenge en optant pour le mode difficile, la durée de vie pourrait considérablement augmenter mais la frustration aussi. En effet, la difficulté est assez mal dosée. En mode normal, le jeu se montre déjà assez rude. Souvent, lors des courses, les adversaires les plus lents sont faciles à distancer mais les plus coriaces prennent rapidement beaucoup d’avance. Si votre voiture n’est pas suffisamment améliorée, vous risquez de ne plus les revoir avant la ligne d’arrivée.

Nous touchons là à l’une des faiblesses de Need For Speed Unbound : une difficulté mal équilibrée et une progression assez lente. Il est difficile de gagner de l’argent à Lakeshore City. Les courses gratuites rapportent peu et les courses payantes peuvent carrément vous faire perdre votre précieux oseille. En fonction de vos performances, le système de paris vous offre la possibilité d’augmenter un peu vos gains… ou de perdre encore un peu plus de fric.

Pour gagner, il faut dépenser beaucoup d’argent en améliorations, mais gagner cet argent se révèle très chronophage. Par conséquent, nous sommes frustrés par le fait d’évoluer très lentement et ne pas pouvoir nous payer plusieurs voitures. À ce niveau, Need For Speed Heat encourageait davantage la prise de risques au moyen d’un système de multiplicateur, lié au niveau de vigilance de la police.

Évoquons maintenant le comportement de la police lors des courses poursuites, composante essentielle de la licence. Assez facile à semer lorsque le niveau de vigilance est bas, elle devient bien plus coriace à partir du troisième niveau, surtout la nuit. Les flics se montrent agressifs dans leur conduite et n’hésiteront pas à vous percuter pour détruire votre véhicule.

Plus agaçant, il est courant qu’ils adoptent carrément un comportement kamikaze en se jetant littéralement devant vous pour vous percuter le plus violemment possible. Nous avons par ailleurs remarqué que, durant certaines courses, des voitures se déplacent à vive allure en traversant perpendiculairement le tracé de la route sans forcément prendre en chasse un chauffard.

Un guest de qualité

Le scénario est conforme à ce à quoi la série Need for Speed nous a habitué : une histoire assez banale de vengeance qui ne nous a pas fait frissonner mais qui a le mérite d’exister. Les protagonistes manquent de charisme et sont souvent caricaturaux. Néanmoins, ce serait mentir que de dire que l’on joue à Need For Speed pour la qualité de sa narration.

En terme de taille et de diversité, le monde ouvert de Lakeshore City est une aire de jeu plutôt satisfaisante. On sent que les développeurs ont tenté de rendre l’univers plus vivant en ajoutant des piétons dans les rues (ce n’est pas la peine d’essayer, il n’est pas possible de les écraser !). Malheureusement, le sentiment de vide est toujours présent.

La bande originale est de qualité. Elle mêle adroitement le rap et la musique électronique. Notons d’ailleurs la présence du rappeur A$AP Rocky comme personnage. Toutefois, nous aurions aimé que cette bande originale soit plus généreuse en nombre de titres : au bout de 2-3 heures de jeu, nous avions l’impression d’avoir déjà entendu plusieurs fois les mêmes morceaux. Après 15 heures, une certaine lassitude se fait sentir et certains joueurs finiront probablement par couper le son pour écouter autre chose.

La durée de vie de Need For Speed Unbound est tout à fait honorable : il faudra compter entre 25 et 30 heures pour terminer le scénario principal. Comme dans le précédent opus, Need for Speed Heat, il y a de nombreux collectables à rassembler. Ces derniers permettent notamment de débloquer des améliorations esthétiques pour vos bolides.

Ajoutons à cela le mode multijoueur qui permet de jouer avec ses amis ou avec des inconnus. Dans ce mode, vous allez concourir avec un garage différent de celui que vous avez constitué au cours de la campagne. Vous pouvez rejoindre un clan et relever des défis pour gagner des récompenses.