PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’Août 2021

Tous les mois, les abonnés au PlayStation Plus peuvent découvrir de nouveaux titres gratuitement. Le mois de juillet a été plutôt chargé puisque l’on a pu mettre la main sur A Plague Tale: Innocence, ainsi que sur Call of Duty Black Ops IIII et WWE 2K Battlegrounds. Le mois d’août sera bien différent, mais il y aura de quoi faire. Voici la liste des jeux offerts avec le PS Plus pour ce mois d’août.

Quels sont jeux PlayStation Plus d’août 2021 ?

Pour tout savoir sur les jeux du PS Plus du mois d’août, vous pouvez retrouver notre présentation de ces derniers en vidéo. Les abonnés pourront donc retrouver de l’action-RPG, des zombies et des plantes, avant d’enfiler leurs baskets pour fouler le court de tennis :

Quand seront disponibles les jeux PS Plus d’août 2021 ?

Les jeux seront disponibles dans l’onglet PS Plus pour les abonnés dans la journée du mardi 3 août 2021. Il n’y a pas d’heure mais cela devrait arriver en fin de matinée/début d’après-midi selon les joueuses et joueurs.