PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Juillet 2021

Chaque mois, les abonnés PlayStation Plus attendent avec impatience la nouvelle fournée de jeux mis à disposition par Sony. En juin, on avait eu droit à Star Wars Squadrons ou encore Operation Tango. Et en juillet, il y aura des rats, de la guerre et du catch. Voici la présentation des jeux.

Quels sont jeux PlayStation Plus de juillet 2021 ?

Si vous souhaitez tout connaître des jeux PlayStation Plus de juillet 2021, on vous les présente dans cette vidéo. Bien sûr, on retient surtout la présence de A Plague Tale Innocence sur PS5, idéal pour préparer sa suite A Plague Tale Requiem qui arrivera l’année prochaine.

Quels sont les jeux que vous allez télécharger ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus de juillet 2021 ?

Les jeux seront disponibles dans l’onglet PS Plus pour les abonnés dans la journée du mardi 6 juillet 2021. Il n’y a pas d’heure mais cela devrait arriver en fin de matinée/début d’après-midi selon les joueuses et joueurs.