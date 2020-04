Hunter’s Arena: Legends

Hunter's Arena: Legends est un battle royale avec des fonctionnalités inspirées des genres MOBA et action-RPG. Développé et édité par Mantisco, le titre peut réunir jusqu'à soixante participants sur une seule et même carte. Pour survivre et gagner la partie, le joueur doit améliorer l'équipement de son personnage, vaincre de puissants monstres pour engendrer de l'expérience et même s'allier avec d'autres concurrents au risque de se faire trahir au moment où il s'y attend le moins.