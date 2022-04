The Elder Scrolls Online : High Isle

The Elder Scrolls Online : High Isle est le dernier chapitre du MMORPG développé par Zenimax Online Studios. Ce nouveau contenu nous plonge en pleine culture Brétonne dans le Systres Archipelago avec deux îles majeures à explorer. Contrairement aux précédents chapitres, l'intrigue sera concentrée sur la politique et les relations entre factions plutôt que sur une autre menace mystique pouvant causer la fin du monde. En plus des apports habituels comme une nouvelle épreuve ou encore de nouveaux donjons, High Isle peut compter sur un jeu de cartes, "Récits de Gloire", qui peut se jouer en PVP et en PVE. Deux nouveaux compagnons peuvent également être débloqués : Braise et Isobel.