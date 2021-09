Hell Let Loose

Hell Let Loose est un FPS développé par Black Matter et édité par Team17. Intégrant un métagame inspiré des jeux de stratégie en temps réel, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de s'affronter à 50 contre 50 dans des combats à mort sur des champs de bataille historiques du front Ouest de la Seconde Guerre Mondiale comme Omaha Beach, l'ancienne commune normande de Carentan ou encore la foret de Foy.