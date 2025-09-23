Le jeu d’espionnage Physint de Hideo Kojima a droit à un premier poster et quelques noms connus pour son casting

Trois noms révélés au casting

OD viendra logiquement en premier tandis que Physint n’est même pas encore certain de sortir sur cette génération de consoles. C’est dire à quel point le projet en est encore à ses débuts chez Kojima Productions, puisque aux dernières nouvelles, Hideo Kojima était encore essentiellement le seul à travailler sur le concept du jeu. Pourtant, aujourd’hui, on a appris que le créateur japonais a déjà fait le tour de son carnet d’adresses pour aller recruter certains talents qui vont figurer au casting du jeu.

On retrouvera donc Charlee Fraser, une actrice australienne qui a notamment été remarquée dans le film Furiosa: A Mad Max Saga, et qui partagera l’affiche avec Don Lee (Ma Dong-seok) dont la filmographie compte aussi bien Train to Busan que Les Éternels. Minami Hamabe, vue dans Godzilla Minus One, sera également présente au casting de ce jeu.

En marge de ces annonces, Kojima Productions a bien voulu révéler un premier poster pour Physint, qui est quelque peu dans l’esprit de Metal Gear Solid. On y voit ce qui sera sans doute le protagoniste bien armé, le logo du jeu, et c’est à peu près tout pour le moment. Évidemment, pas de date à se mettre sous la dent ici, puisque Physint ne devrait pas sortir avant un paquet d’années.