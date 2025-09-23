Le jeu d’espionnage Physint de Hideo Kojima a droit à un premier poster et quelques noms connus pour son casting
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Pour fêter les dix ans de Kojima Productions, Hideo Kojima a voulu voir les choses en grand. Un événement spécial avait lieu tôt ce matin pour célébrer toutes les créations du studio, notamment celles qui ne sont pas encore sorties. On a donc eu droit à des nouvelles d’OD, le jeu d’horreur façon PT en association avec les Xbox Game Studios, et Kojima a bien voulu mâcher une miette à propos de Physint, un projet qui n’est pourtant pas prêt de voir le jour avant, sans doute, la fin de la décennie en cours.
Trois noms révélés au casting
OD viendra logiquement en premier tandis que Physint n’est même pas encore certain de sortir sur cette génération de consoles. C’est dire à quel point le projet en est encore à ses débuts chez Kojima Productions, puisque aux dernières nouvelles, Hideo Kojima était encore essentiellement le seul à travailler sur le concept du jeu. Pourtant, aujourd’hui, on a appris que le créateur japonais a déjà fait le tour de son carnet d’adresses pour aller recruter certains talents qui vont figurer au casting du jeu.
On retrouvera donc Charlee Fraser, une actrice australienne qui a notamment été remarquée dans le film Furiosa: A Mad Max Saga, et qui partagera l’affiche avec Don Lee (Ma Dong-seok) dont la filmographie compte aussi bien Train to Busan que Les Éternels. Minami Hamabe, vue dans Godzilla Minus One, sera également présente au casting de ce jeu.
En marge de ces annonces, Kojima Productions a bien voulu révéler un premier poster pour Physint, qui est quelque peu dans l’esprit de Metal Gear Solid. On y voit ce qui sera sans doute le protagoniste bien armé, le logo du jeu, et c’est à peu près tout pour le moment. Évidemment, pas de date à se mettre sous la dent ici, puisque Physint ne devrait pas sortir avant un paquet d’années.
Cet article peut contenir des liens affiliés