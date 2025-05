Selon Hideo Kojima, son futur jeu d’action-espionnage Physint n’arrivera pas avant 5 ou 6 ans

Rendez-vous sur PlayStation 6

Hideo Kojima entretient un rapport au cinéma qui est loin d’être secret. La manière de raconter ses histoires, la quantité de références et d’inspirations utilisées depuis des années, le réalisateur rêve de faire des films.

Un souhait qui restera de côté au moins tant qu’il n’aura pas bouclé ses projets OD et Physint, bien que ce dernier soit justement un hybride entre jeu et film. Et soyez patients, car comme on pouvait s’y attendre, ce ne sera même sans doute pas sur cette génération de console.

C’est ce que l’on apprend auprès du magazine Le Film Français, à l’heure où le Festival de Cannes bat son plein. Hideo Kojima, interrogé sur l’adaptation cinématographique de Death Stranding par A24, a en effet déclaré :

« Hormis Death Stranding 2, il y aussi Physint en développement. Cela va prendre encore cinq ou six ans. Peut-être qu’après ça, je pourrais enfin décider de m’attaquer à un film. J’ai grandi avec le cinéma. En diriger un pourrait être une sorte d’hommage à cela. De plus, je commence à me faire vieux, et je préférerais m’en occuper tant que je suis encore jeune ».

Une déclaration de plus à ranger aux côtés d’autres récemment diffusées et dont certaines sont typiquement kojimesques. On pense à ce concept de jeu qu’il avait imaginé où plus on mettrait de temps entre deux sessions, plus le personnage oublierait des informations. Il y a aussi cette fameuse clé USB post-mortem qui contiendrait toutes les autres idées que le concepteur japonais aurait prévu.

Quoi qu’il en soit, il vaut mieux éviter de penser à Physint pour l’instant et tourner nos regards vers Death Stranding 2, dont la sortie, elle, est bien plus concrète.