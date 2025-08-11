Physint : Hideo Kojima indique que le projet est très peu avancé, puisqu’il travaille encore seul dessus

Un projet qui reste dans les mains d’une personne, pour le moment

Puisque OD ne s’est pas encore réellement montré et que Death Stranding 2 vient tout juste de nous arriver, il y avait fort à parier que Physint n’était encore qu’une idée pas tout à fait concrète, en dehors de la tête de Hideo Kojima. Ce dernier veut d’ailleurs bien le reconnaitre. Alors qu’il évoquait son futur planning chez IndieWire suite à la sortie de son dernier jeu, Kojima déclare que Physint est encore en phase de concept, si bien qu’il est aujourd’hui le seul à travailler sur ce projet :

« Je commence aussi à travailler avec l’équipe sur OD, car c’est un nouveau projet, et je travaille aussi sur Physint tout seul, car il est encore au stade conceptuel. C’est ce que je fais. J’ai aussi plein d’interviews tous les jours, et des séances photos promotionnelles, ce genre de choses. Du coup, pour être honnête, je n’ai pas l’impression d’avoir terminé Death Stranding 2. »

S’il y avait encore un doute à propos du fait que Physint visait plutôt la PS6 que la PS5, le voilà effacé. Kojima avait de toute façon prévenu que Physint ne verrait pas le jour avant au moins 5 ou 6 ans, ce qui paraît sensé étant donné que OD a lui aussi encore du chemin à faire de son côté. On rappelle également que les deux jeux ont été impactés par la grève de la SAG-AFTRA survenue ces derniers mois.

Maintenant que le développement de Death Stranding 2 est derrière lui (en dehors de tout l’aspect promotion), Kojima pourra sans doute consacrer plus de temps à ces deux projets et ne sera certainement plus seul sur Physint d’ici quelques mois.