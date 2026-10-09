Phantom Blade Zero : On y a joué 4 heures, dernières impressions sur le jeu d’action aussi exigeant que nerveux

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Comme si la comparaison était connotée négativement ces temps-ci, S-Game répète à n’en plus finir que Phantom Blade Zero n’est pas un Souls-like. Le studio préfère plutôt parler d’un nouveau genre « kung-fu punk », qui s’inspire autant des jeux d’action à la Devil May Cry que des films d’arts martiaux façon wuxia (genre de fiction populaire en Chine). Il nous a été offert la possibilité de vérifier cela de nos propres yeux, manettes en mains lors de la Gamescom (sur PC), à défaut de nous rendre directement dans les locaux du studio malgré l’invitation. Après 4 heures en compagnie de Phantom Blade Zero, on comprend un peu mieux où S-Game veut aller, sans comprendre pourquoi il rechigne à ce point à s’éloigner de l’héritage des jeux From Software.

Phantom Blade Zero // Source : S-Game

Vague à l’âme

Il est vrai que l’appellation Souls-like est employée à tort et à travers, chacun ayant sa propre définition de ce qui entre dans cette catégorie ou non. À force, le terme est presque devenu galvaudé, pour ne pas dire fourre-tout, utilisé pour y ranger n’importe quel jeu à la troisième personne un tant soit peu challengeant. Afin de montrer qu’il est plus que cela, S-Game a sans doute eu raison d’axer sa communication sur les quelques divergences entre Phantom Blade Zero et les jeux de From Software. Sauf qu’une fois le jeu devant nous, ce ne sont pas les différences qui sautent aux yeux, mais les similitudes.

Si Phantom Blade Zero n’est pas un Souls-like pur jus, il en reprend beaucoup de codes. On retrouve les traditionnels feux de camp, qui sont ici des clochettes à cogner pour qu’elles nous révèlent une partie de la carte, mais aussi un level-design semi-ouvert avec plein de chemins intriqués qui se rejoignent lorsque l’on trouve des raccourcis, ou plus globalement un univers et une ambiance qui nous amènent en terrain presque connu. C’est sans parler du positionnement des ennemis, du type de bestiaire ou des boss très énervés qui nous font nous sentir comme à la maison (on a vu foyer plus accueillant).

Cela nous a frappés dans la mesure où, lors de notre dernière approche du jeu en 2024, toujours à la Gamescom, Phantom Blade Zero était, dans notre souvenir, un peu plus éloigné de cette formule qu’aujourd’hui. Sans doute car le jeu est désormais complet, forcément éloigné de la note d’intention au départ qui a changé avec le temps. Mais S-Game aura beau vouloir décrire son jeu d’une autre manière que celle que tout le monde a en bouche, l’inspiration suinte ici par tous les bords.

La voie du sabre, et pas que

Maintenant que l’on a précisé cela, il est intéressant de voir en quoi Phantom Blade Zero se démarque. Déjà, par son focus sur les arts martiaux qui, il faut l’admettre, en met plein la vue. Le nombre d’animations que notre personnage peut enchaîner a de quoi impressionner, au même titre que la vitesse à laquelle il exécute tous ces mouvements. Le jeu nous met justement bien dans le bain avec un premier boss qui fait office de tutoriel, et qui nous montre que le jeu brillera particulièrement lorsque l’on affrontera d’autres épéistes, exception faite de ce combat à bord d’un chariot qui était assez catastrophique côté lisibilité. Les fers se croisent à vive allure, si bien que l’on a parfois l’impression d’assister à une cinématique enregistrée alors que c’est bien nous qui avons le pouvoir sur les actions du personnage.

Pour beaucoup, Phantom Blade Zero sera considéré comme ce que l’on appelle un « parry slop », terme désignant les jeux au gameplay qui se repose sur le fait d’effectuer des parades avant d’attaquer. Une notion qui est apparue pour décrire beaucoup de Souls-like peu inventifs. Ce qui est trop dégradant pour Phantom Blade Zero, même s’il se repose essentiellement sur cette mécanique qu’il maitrise heureusement à merveille. Pour résumer cela plus simplement, on est ici à mi-chemin entre un Sekiro et un Onimusha: Way of the Sword. Contrairement au jeu de Capcom, les attaques s’enchaînent à un rythme bien plus frénétique, tout comme les parades (le gameplay est aussi plus aérien), tout en conservant ce sentiment de satisfaction à chaque coup bloqué (la barre était pourtant haute). Ajoutez à cela des parades parfaites, des esquives, des esquives parfaites, bref, tout le tintouin que l’on s’amuse à maîtriser pour se rendre intouchable.

C’est cependant moins précis que sur un Onimusha, sur un type d’ennemi en particulier : les grosses bêbêtes. On l’a dit, Phantom Blade Zero brille de mille feux lorsque l’on tente d’esquiver les coups de sabre d’un ennemi à notre taille, mais contre des grosses créatures qui ne sont pas forcément moins rapides, la hitbox nous a semblé plus discutable. En témoigne un combat de boss contre un duo planqué sous une marionnette de dragon chinois (que vous avez pu voir dans le State of Play), comme ceux que vous pouvez voir dans les festivals. Ici, le moveset était si riche et parfois incompréhensible que l’on peinait vraiment à voir quand on nous attaquait.

En 4 heures de jeu, on suppose que nous n’étions pas encore tout à fait bien entraînés pour faire face à ce boss qui se situait bien plus loin dans l’aventure. Il faudra sans doute prendre le pli, ou bien se réfugier dans les modes de difficultés inférieurs si cela devient trop pénible, puisque le jeu a la décence d’offrir ce genre d’opportunité (tout comme des modes de difficultés plus corsés, pour les grands fous). Il nous fallait d’ailleurs faire attention à certains types d’attaques qui demandaient une esquive mais dont le timing est serré. Là encore, la comparaison avec Onimusha et Sekiro est toute trouvée.

Vrai couteau suisse

Une fois maîtrisé, on n’a pas trop de doutes sur le fait que Phantom Blade Zero proposera l’un des gameplays les plus jouissifs du genre. D’abord, parce que tout va très vite, mais aussi parce que le jeu propose une vraie richesse côté arsenal. Durant notre session, nous n’avons pu essayer qu’une poignée d’armes, mais chacune d’entre elles a réussi à nous montrer de vraies différences. Petit coup de cœur pour l’épée qui nous permet d’adopter le style de « combattant bourré ». Si son moveset de base n’a rien d’extraordinaire, tout change lorsque Soul – le protagoniste – boit tout son soûl (désolé) : l’épée se met alors à virevolter dans tous les sens, se transformant en une arme à distance tandis que notre héros peut plus facilement éviter les coups. Le contrecoup est un peu brutal, mais l’expérience est grisante.

On s’est également amusés avec une autre arme à double tranchant qui demandait d’entrer dans un état spécial pour rendre chaque coup plus puissant, au prix de quelques PV. Des PV que l’on regagne si l’on arrive à toucher l’ennemi à plusieurs reprises. Chaque arme dispose aussi de ses propres combos, et même si cela consiste souvent à enchaîner Carré, Carré etc, on note que certaines d’entre elles possèdent des combos plus avancés (on n’est pas sur un DMC non plus) qui demandent d’appuyer sur Triangle à certains moments. Notons aussi qu’augmenter le niveau de ces armes donne accès à davantage de capacités.

À cela s’ajoutent les armes secondaires (Phantom Edge) qui ont des utilisations plus limitées, en raison de leur côté très destructeur. On retrouve ici un arc ou encore deux haches avec des chaînes qui font le ménage dans les rangs adverses, et bien d’autres joyeusetés. Vous pouvez équiper deux armes principales et deux outils à la fois, le jeu vous laissant l’opportunité de changer à la volée. Ce qui est très important, et pas que pour le style. Passer d’une arme à l’autre va en effet vous permettre de regagner votre barre d’endurance, qui ne sert pas à attaquer mais à vous défendre. Lorsque Soul se met en garde, il puise dans cette jauge pour se protéger. Vous l’aurez donc compris, la meilleure défense ici, c’est l’attaque. Quant à vous, votre but de faire descendre la jauge d’endurance adverse pour l’assommer et lui faire de gros dégâts, une mécanique que vous commencez sûrement à connaître par cœur.

Une exploration moins bridée mais qui reste compartimentée

Phantom blade zero 10 12

Phantom Blade Zero // Source : S-Game

Cette démo aura aussi été l’occasion de mieux cerner la manière dont le monde est structuré. On l’a dit, le level design n’est pas sans rappeler les codes utilisés dans des Souls-like, même si Phantom Blade Zero semble proposer une dimension narrative plus poussée avec davantage de quêtes annexes. Un premier village nous attendait au bout de quelques minutes de jeu, où l’on pouvait croiser divers PNJ ayant besoin de notre aide. De quoi nous aider à comprendre que vous n’êtes pas sur une ligne droite ici, mais que des allers-retours seront peut-être nécessaires. Pour le moment, difficile de juger l’intérêt de ces quêtes même si elles semblent nous aider à un peu mieux saisir le lore volontairement obscur dans un premier temps.

Derrière ces missions, des tas de secrets sont à trouver sur la map avec par exemple des boss secondaires ou des objets qui ne nous étaient pas accessibles sans l’aide d’une Phantom Edge bien précise. Et ne comptez pas sur le jeu pour vous prendre par la main : la carte en votre possession ne vous sera pas d’une grande aide, et il vous faudra explorer vous-mêmes les lieux pour trouver ce qu’il faut.

Et vous pourrez explorer sans trop avoir à vous inquiéter des ennemis déjà tués, car il nous a semblé que nos victimes ne reprenaient pas vie une fois un checkpoint atteint (la fameuse cloche). Une mécanique qui fera sans doute plaisir aux allergiques aux Souls-like, même si elle pose question pour ce qui est de la progression de notre personnage. Si cela se confirme dans le jeu, cela veut dire que vous ne pourrez techniquement pas vous entraîner contre des monstres jusqu’à plus soif, et donc augmenter votre niveau pour faire face à un boss trop difficile. À confirmer.

Dernier point à aborder, celui du volet technique. Depuis sa première présentation, Phantom Blade Zero impressionne surtout pour ses animations, et difficile de faire la fine bouche ici. Pour le reste, c’est forcément moins spectaculaire même si cette version PC nous a montré qu’avec une bonne configuration, le résultat peut se montrer impressionnant. Ne serait-ce que pour sa fluidité à toute épreuve, qui fait du bien sur un jeu qui repose sur un gameplay aussi dynamique.

En l’état, Phantom Blade Zero nous a laissé une très bonne impression. En dépit de quelques imprécisions et d’un classicisme peut-être plus prononcé qu’espéré, dans le sens où l’on retrouve pas mal de mécaniques éculées, le jeu sait se montrer très divertissant manette en main en nous donnant cette impression d’être un épéiste né, un peu de la même manière que le dernier Onimusha (mais en beaucoup plus vif). L’arsenal proposé laisse entrevoir des possibilités très riches qu’il nous tarde d’essayer dès le 29 octobre, sur PC ou sur PlayStation 5.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

Phantom Blade Zero : Tout ce qu’il faut retenir du State of Play (armes uniques, modes de difficulté…)

pc ps5
Phantom Blade Zero : Tout ce qu’il faut retenir du State of Play (armes uniques, modes de difficulté…)

Phantom Blade Zero montre beaucoup de gameplay dans une longue vidéo, en l’attente d’un State of Play imminent

pc ps5
Phantom Blade Zero montre beaucoup de gameplay dans une longue vidéo, en l’attente d’un State of Play imminent

Phantom Blade Zero donne rendez-vous le 12 août pour un nouveau trailer ainsi que le lancement des précommandes

pc ps5
Phantom Blade Zero donne rendez-vous le 12 août pour un nouveau trailer ainsi que le lancement des précommandes

Le studio derrière Phantom Blade Zero se fiche pas mal de sortir son jeu proche de GTA 6

pc ps5
Le studio derrière Phantom Blade Zero se fiche pas mal de sortir son jeu proche de GTA 6
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Outward 2 lancera son accès anticipé le 8 février 2027 sur PC
pc
Outward 2 lancera son accès anticipé le 8 février 2027 sur PC
Triple-i Initiative : 15 jeux qu’il fallait retenir de l’édition 2026 (Aftergods, Machinarium 2, Astral Ascent x Clair Obscur…)
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Triple-i Initiative : 15 jeux qu’il fallait retenir de l’édition 2026 (Aftergods, Machinarium 2, Astral Ascent x Clair Obscur…)
Marvel’s Wolverine : 35% des ventes du jeu proviennent des éditions physiques, selon un institut d’analyse
ps5
Marvel’s Wolverine : 35% des ventes du jeu proviennent des éditions physiques, selon un institut d’analyse
Astral Ascent s’offre une collaboration surprenante avec Clair Obscur: Expedition 33
pc ps5 xbox series switch ps4
Astral Ascent s’offre une collaboration surprenante avec Clair Obscur: Expedition 33
The Witcher 3 Remastered : Un nouveau patch ajoute des options graphiques plutôt réclamées sur consoles
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered : Un nouveau patch ajoute des options graphiques plutôt réclamées sur consoles
GTA 6 : Découvrez un aperçu de 6 différentes radios du jeu, qui auront aussi des podcasts
ps5 xbox series
GTA 6
Sonic Racing CrossWorlds : Aang et Katara (Avatar: Le Dernier Maître de l’Air) s’invitent dans la course
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Sonic Racing CrossWorlds : Aang et Katara (Avatar: Le Dernier Maître de l’Air) s’invitent dans la course
GTA 6 : Les fuites recommencent, une longue vidéo de gameplay assez osée apparait sur les réseaux sociaux
ps5 xbox series
GTA 6 : Les fuites recommencent, une longue vidéo de gameplay assez osée apparait sur les réseaux sociaux
Xbox dévoile XP, sa nouvelle division consacrée au cinéma, à la télévision, aux produits dérivés et aux partenariats
xbox series
Xbox dévoile XP, sa nouvelle division consacrée au cinéma, à la télévision, aux produits dérivés et aux partenariats
Aux États-Unis, le prix des PS5 Pro reconditionnées grimpe de 500 dollars chez GameStop
ps5
Aux États-Unis, le prix des PS5 Pro reconditionnées grimpe de 500 dollars chez GameStop
2XKO offre un cadeau d’adieu avec un personnage surprise pour son roster, Sett
pc ps5 xbox series
2XKO offre un cadeau d’adieu avec un personnage surprise pour son roster, Sett
Le studio derrière Star Wars Zero Company réembauche une partie de son équipe après le succès du jeu
pc ps5 xbox series
Le studio derrière Star Wars Zero Company réembauche une partie de son équipe après le succès du jeu
Cyclope déchaîne la puissance du Phénix dans Marvel Tokon, le premier DLC sera disponible en novembre
pc ps5
Cyclope déchaîne la puissance du Phénix dans Marvel Tokon, le premier DLC sera disponible en novembre
Le prochain Gears of War ne demandera pas autant de temps de développement que Gears of Wars: E-Day
pc xbox series
gears of war: e-day-durée-de-vie
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Nous avons terminé le DLC qui marque une véritable renaissance du RPG de Capcom
pc ps5 xbox series switch 2
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Nous avons terminé le DLC qui marque une véritable renaissance du RPG de Capcom
EA Sports FC 27 dévoile la quatrième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la quatrième Team Of The Week
Xbox Game Pass : Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2… voici les jeux qui arrivent dans l’abonnement
pc xbox series
Xbox Game Pass : Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2… voici les jeux qui arrivent dans l’abonnement
GTA 6 veut vous pousser à prendre votre temps et à vous perdre dans son monde ouvert
ps5 xbox series
GTA 6 veut vous pousser à prendre votre temps et à vous perdre dans son monde ouvert
Resident Evil Requiem : Le scénariste du jeu vend la mèche à propos du DLC à venir
pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Requiem : Le scénariste du jeu vend la mèche à propos du DLC à venir
GTA 6 veut rendre ses missions moins rigides et les rapprocher davantage du monde ouvert
ps5 xbox series
GTA 6 veut rendre ses missions moins rigides et les rapprocher davantage du monde ouvert
Marvel’s Wolverine : Vous pouvez désormais complètement désactiver les aides visuelles, même celles des missions principales
ps5
Marvel’s Wolverine : Vous pouvez désormais complètement désactiver les aides visuelles, même celles des missions principales
Le MMO Aion 2 démarre en trombe sur Steam, même si les avis à son sujet sont encore partagés
pc
Le MMO Aion 2 démarre en trombe sur Steam, même si les avis à son sujet sont encore partagés
Monster Hunter Rise va débarquer sur les mobiles Android et iOS, mais peut-être uniquement via Netflix
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Monster Hunter Rise va débarquer sur les mobiles Android et iOS, mais peut-être uniquement via Netflix
Ape Escape pourrait faire son retour chez PlayStation sous la houlette du studio derrière Sonic Mania
ps5
Ape Escape pourrait faire son retour chez PlayStation sous la houlette du studio derrière Sonic Mania