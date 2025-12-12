Phantom Blade Zero : l’action-RPG chinois dévoile sa date de sortie calée pour la rentrée 2026

Toujours la classe

Une bande-annonce toujours aussi solide qui nous dévoile un nouvel aperçu du voyage qui nous attend avec de nouvelles images inédites mais aussi de nouvelles armes et de nouveaux ennemis. S-GAME en profite pour rappeler son intention de façonner un monde et un gameplay au très haut niveau d’action dite « martiale » avec en toile de fond Xia, le cœur de l’héroïsme chinois.

La vidéo débute avec le vol d’un bébé avant de basculer sur des séquences de combats spectaculaires où les enchainements font le sel de séquences aussi nourries visuellement que dynamiques, avec des combats de boss et autres QTE au passage. Le jeu semble toujours aussi époustouflant techniquement parlant et semble tourner comme un charme sur PS5. Pour rappel, dans Phantom Blade Zero, on incarne Soul, un assassin travaillant pour L’Ordre et qui se retrouve accusé à tort d’avoir commis un meurtre, et dont le but sera de découvrir la vérité derrière toute cette histoire en moins de 66 jours.

La structure devrait être semi-ouverte avec une durée de vie estimée entre 30 et 40 heures selon le studio lui-même pour terminer l’aventure principale. Des boss et des donjons nous attendront tandis que le système de combat baptisé Combo Chain vous permettra de faire briller vos lames comme jamais avec des enchaînements très impressionnants, comme en témoigne la récente vidéo de gameplay.

Phantom Blade Zero dispose donc de sa date de sortie : le jeu sortira le 9 septembre 2026 sur PC (via Steam et Epic Games Store), PS5 et PS5 Pro en exclusivité console. On vous redirige vers notre dernière preview pour vous faire un premier avis sur ce que le jeu aura à offrir.