Phantom Blade Zero : l’action-RPG chinois dévoile sa date de sortie calée pour la rentrée 2026

Publié le :

Après quatre ans de développement et plus de deux ans et demi après son annonce, l’action-RPG Phantom Blade Zero a comme prévu dévoilé sa date de sortie lors des Game Awards la nuit dernière. L’occasion de proposer une bande-annonce de plus de quatre minutes (soit probablement une sacrée dépense pour le studio) pour en faire la promotion. L’occasion de montrer un peu plus le système de combat avant de pouvoir le découvrir à la rentrée scolaire prochaine.

phantom blade zero

Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc
ps5

Date de sortie : 09/09/2026

