Phantom Blade Zero dévoile 22 minutes de gameplay intense sur PS5

L’action-RPG Kung-fu donne furieusement envie

Très attendu pour son univers unique mêlant arts martiaux chinois, steampunk et dark fantasy, que les développeurs qualifient de « kungfupunk », Phantom Blade Zero est l’un des jeux chinois les plus prometteurs à venir. A l’instar de Black Myth Wukong, il prend son temps, mais les nombreuses démonstrations ne font que faire grimper notre impatience de mettre enfin la main dessus.

Avec ses combats rapides, chorégraphiés et spectaculaires inspirés des films de kung-fu, son système de combos, et une direction artistique marquée par le cinéma de Hong Kong, le jeu ambitionne de renouveler les codes du genre. En effet, les développeurs veulent se démarquer avec un style unique qui n’est ni un Souls-like, ni un jeu d’action nerveux.

Cette nouvelle vidéo de 22 minutes ne font que confirmer les bonnes ondes que dégagent le titre. Ce tour d’horizon nous permet d’en apprendre plus sur l’exploration à travers des environnements somptueux et mystérieux, les combats ou encore un affrontement contre deux boss optionnels.

Le tout a été présenté dans le cadre du S-Party Demo Walkthrough, un événement organisé par S-Game pour dévoiler davantage de gameplay aux fans, mais on espère qu’elle sera ouvert au public très bientôt. En parallèle, les développeurs ont confirmé que Phantom Blade Zero profitera d’améliorations visuelles sur PS5 Pro, avec un rendu optimisé pour cette version plus puissante de la console de Sony. La date de sortie du jeu sera annoncée d’ici la fin de l’année.

En attendant, Phantom Blade Zero est toujours prévu sur PS5 et PC.