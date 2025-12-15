Phantom Blade Zero sera une exclusivité console PS5 pendant au moins un an
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Puisque l’heure est au multiplateforme, avec des éditeurs (et même les constructeurs) qui s’éloignent de plus en plus de l’ancien modèle de l’exclusivité, rares sont devenues les exclusivités consoles aujourd’hui. Elles subsistent encore, notamment pour des studios asiatiques où la PS5 est encore émergente dans certains pays, tandis que la Xbox Series existe très peu. Phantom Blade Zero ne sortira d’ailleurs pas sur la console de Microsoft… du moins pendant au moins un certain temps.
Pas de portage pendant un petit moment
Réapparu lors des Game Awards, Phantom Blade Zero a confirmé sa date de sortie fixée à septembre 2026, et ce aussi bien sur PlayStation 5 que sur PC. Ces deux plateformes seront donc les premières à avoir droit au jeu de S-GAME, mais pas forcément les dernières.
Dans la bande-annonce qui a été diffusée lors de la cérémonie, si l’on se fie à la version qui est disponible sur la chaîne YouTube de PlayStation, on peut alors y lire que Phantom Blade Zero est une exclusivité console PS5 et ne sortira pas sur d’autres consoles durant sa première année de commercialisation (la version PC sortira donc à la même date que la version PS5).
Un schéma qui était par exemple celui de Silent Hill 2 Remake. Ce qui ne veut pas dire qu’une version Xbox Series (ou Switch 2) arrivera dès le 9 septembre 2027, mais une chose est sûre, une telle version ne pourra pas sortir avant au moins un an.
Phantom Blade Zero sera disponible dès le 9 septembre 2026.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 09/09/2026