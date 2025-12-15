Phantom Blade Zero sera une exclusivité console PS5 pendant au moins un an

Pas de portage pendant un petit moment

Réapparu lors des Game Awards, Phantom Blade Zero a confirmé sa date de sortie fixée à septembre 2026, et ce aussi bien sur PlayStation 5 que sur PC. Ces deux plateformes seront donc les premières à avoir droit au jeu de S-GAME, mais pas forcément les dernières.

Dans la bande-annonce qui a été diffusée lors de la cérémonie, si l’on se fie à la version qui est disponible sur la chaîne YouTube de PlayStation, on peut alors y lire que Phantom Blade Zero est une exclusivité console PS5 et ne sortira pas sur d’autres consoles durant sa première année de commercialisation (la version PC sortira donc à la même date que la version PS5).

Un schéma qui était par exemple celui de Silent Hill 2 Remake. Ce qui ne veut pas dire qu’une version Xbox Series (ou Switch 2) arrivera dès le 9 septembre 2027, mais une chose est sûre, une telle version ne pourra pas sortir avant au moins un an.

Phantom Blade Zero sera disponible dès le 9 septembre 2026.