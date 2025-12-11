Aux Game Awards, une bande-annonce de 3 minutes coûterait 1 million de dollars

Du flouz partout, sauf pour donner quelques places en plus

Comme les Game Awards ne cessent de voir leur audience croître d’année en année, on ne s’étonnera pas de voir les prix flamber en parallèle. Selon les sources de Kotaku, présenter une bande-annonce d’un jeu aux Game Awards 2025 demanderait de débourser la somme de 450 000 dollars, tandis qu’il faudrait grimper jusqu’au million pour une vidéo de 3 minutes. Des sommes astronomiques, surtout pour des petits studios, alors que certains auraient un laissez-passer avec des sections gratuites, réservées aux plus grosses annonces. Comprenez par là que les gros studios qui ont une nouvelle fracassante à présenter ne vont pas payer plein tarif. On ne fera pas mine d’être surpris, même si Keighley doit aussi réserver une place à des projets moins ambitieux qu’il affectionne personnellement.

Kotaku s’est aussi intéressé aux places vendues pour assister à l’événement, qui se déroule au Peacock Theater de Los Angeles. Avec 7 100 places, vous pouvez y caser beaucoup de monde, mais l’organisme des Game Awards n’envoie finalement que 2 places gratuites à chaque studio nommé. Enfin, là encore, cela dépend de quel studio, certains ayant droit à des traitements de faveur (sans doute les plus riches, une fois de plus).

Si d’autres membres veulent venir, ils doivent payer plein tarif, sans réduction, et avec un placement aléatoire loin de leur collègue. Ce qui, d’un point de vue pragmatique, peut se comprendre étant donné le nombre de studios concernés ici. Le site dresse une comparaison assez juste avec les Oscars en précisant que là aussi, chaque film n’est représenté que par une poignée de personnes, mais le fait que l’événement présenté par Geoff Keighley ne propose pas d’arrangements ici avant d’ouvrir la billetterie au grand public aura de quoi peiner certains petits studios qui veulent assister à un show qui pourrait se révéler être très important pour eux. De là à penser que l’événement devrait être réservé aux professionnels pour régler ce problème, il n’y a qu’un pas.