Tomb Raider, LEGO Batman, Phantom Blade Zero… Voici les jeux déjà confirmés pour les Game Awards 2025

Les annonces attendues

Comme chaque année, les Game Awards mettront bien plus en avant les « World Premiere » que les développeurs qui reçoivent des statuettes, et c’est bien pour cela que la cérémonie dure plus de trois heures (on remercie aussi les publicités pour cela). Ce qui veut dire que des jeux, on va en voir passer par paquets de douzaines. Et on connaît déjà l’identité de plusieurs d’entre eux, puisque leur présence a été annoncée sur les réseaux sociaux.

Voici la liste des jeux déjà confirmés pour les Game Awards 2025 :

Plusieurs cas méritent que l’on s’y attarde ici. Tomb Raider pour commencer, dont l’annonce est pour le moins floue. On sait que le futur de la série sera précisé lors des Game Awards, mais pour autant, on ignore si le prochain épisode de Crystal Dynamics sera montré. Un doute qui a été accentué par des rumeurs de remake de certains épisodes, dont les sources sont encore trop floues pour être prises au sérieux. Mais lorsque l’on sait à quel point la vie du studio a été mouvementée ces derniers temps, on peut s’attendre à tout, comme à rien.

On ne manquera pas non plus de garder un oeil très curieux sur le jeu de Wildflower Interactive. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais il s’agit là du premier titre développé par une nouvelle équipe menée par Bruce Straley, dont le CV est plutôt conséquent puisqu’il a co-réalisé pas mal de jeux Uncharted (le 2 et le 4), en plus de The Last of Us. On le retrouve aujourd’hui dans un univers qui a l’air très éloigné de tout cela, avec un jeu qui semble très coloré.

Et tout cela, c’est sans oublier le jeu qui se trouve derrière le mystérieux monolithe, qui a nourri tant de discussions ces derniers jours. L’identité du jeu derrière ce projet a visiblement été trouvée, mais on vous redirige vers notre article dédié si vous souhaitez connaître la réponse. On a également de nombreuses suppositions sur certains jeux (comme Control 2), mais on taira notre Nostradamus intérieur bien au chaud pour se concentrer uniquement sur les jeux vraiment confirmés.

Où et quand regarder les Game Awards ?

Si vous n’avez pas encore tout noté sur votre calendrier, sachez que les Game Awards auront lieu dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre, dès 1h30 du matin. Comme d’habitude, un pré-show aura lieu une demi-heure avant avec quelques annonces avant que le gros morceau commence.

Vous pourrez suivre les Game Awards sur Twitch ou bien sur YouTube. Pour la première fois cette année, la cérémonie sera aussi visible sur Amazon Prime Video pour les abonnés.

Puisque tout le monde n’a pas la force de faire une nuit blanche pour suivre tout cela, et on ne peut que vous comprendre, vous retrouverez bien entendu un résumé complet des annonces sur notre site dès que la cérémonie sera terminée.