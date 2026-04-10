Phantom Blade Zero : S-Game promet qu’il ne touchera pas à l’IA générative pour développer son jeu

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La démocratisation de l’IA générative est désormais tellement avancée dans le milieu de l’industrie que les studios doivent maintenant prendre la parole pour déclarer qu’ils n’utilisent pas cette technologie. Et ne soyons pas naïfs, cela commence également à devenir un petit argument marketing en plus, tant une partie du public déteste cela. S-Game l’a sans doute bien compris, puisque le studio a posté un long tweet dans lequel il affirme que Phantom Blade Zero est garanti sans IA générative.

Phantom Blade Zero

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 09/09/2026

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