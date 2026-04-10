Phantom Blade Zero : S-Game promet qu’il ne touchera pas à l’IA générative pour développer son jeu

De vrais artistes ou rien

S-Game veut prouver que Phantom Blade Zero a été conçu sans l’aide de cet outil si controversé, même si le studio est conscient que ce bouleversement technologique est bien présent dans l’industrie :

« Phantom Blade Zero est actuellement dans la phase finale de son développement. Avec le temps qui nous reste, nous utilisons toutes les ressources disponibles pour pousser chaque aspect du jeu à son maximum. Nous sommes pleinement conscients qu’une profonde révolution technologique a lieu autour de nous. Cependant, à ce jour, chaque élément de contenu de notre jeu a été façonné par les mains de véritables artistes. Nous n’utiliserons pas de technologie visuelle IA qui pourrait altérer l’intention créative originale de nos artistes. »

Le studio explique ensuite avoir fait appel à des artistes d’arts martiaux pour capturer les mouvements, tandis que le doublage est bien assuré par de vrais acteurs, et de véritables œuvres ont été implémentées dans le jeu grâce à de jeunes peintres talentueux :

« Nous croyons fermement que l’art humain n’est pas seulement un moyen de créer de la valeur ; il est la valeur elle-même. S-GAME n’a pas simplement embauché un groupe de développeurs pour faire un jeu ; plutôt, dans notre volonté de construire une équipe exceptionnelle et passionnée, nous avons décidé de créer un jeu dont chacun ici pourrait être profondément fier. »

On ne pourra que saluer cet effort, même s’il est assez fou de se dire qu’un studio doit maintenant montrer patte blanche de la sorte pour avoir le soutien du public. Signe que l’industrie est en train de changer profondément, même si certains studios résistent encore. Phantom Blade Zero sera disponible dès le 9 septembre sur PC et PS5.