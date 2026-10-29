Le voleur courtois Phantom Blade Zero : que lui répondre au sujet du voleur agile ?

Que répondre au voleur courtois dans Phantom Blade Zero ?

Il faut savoir une chose avant de se lancer dans cette quête secondaire de Phantom Blade Zero : vous avez le droit à l’erreur. Ainsi, même si vous n’avez pas lu la lettre et que vous ignorez tout des faits d’armes du voleur agile, sachez que vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Or, pour les personnes qui ne souhaitent pas se prendre la tête, voici les trois bonnes réponses que vous devez donner au voleur courtois pour progresser dans la quête.

Source : ActuGaming

Il a volé la ceinture de jade d’un notable.

Papillon.

La lettre ne le précisait pas.

Une fois ces trois réponses données, le voleur courtois vous croira concernant la mort de son frère, le voleur agile.

Quelle est la récompense de la quête du voleur courtois dans Phantom Blade Zero ?

Cette quête est relativement rapide. Après avoir trouvé la lettre, l’avoir délivrée, puis avoir répondu juste aux trois questions du voleur courtois, vous recevez alors le bandage de silence.

Source : ActuGaming

Une vieille étoffe, aux bordures blanchies par l’âge, qui appartenait jadis à un cambrioleur qui s’en servait pour escalader de hauts murs et filer sur les toits. Pourtant, lors de nuits de solitude, son regard se dirigeait vers les lumières d’un certain foyer et s’y attardait.

Cet accessoire de type soutien vous permet de réduire le bruit des pas et des assassinats de 40 %. Cet objet est relativement utile si vous souhaitez nettoyer une zone adverse rapidement et sans faire de chi-chi.

Et voilà, vous savez tout pour cette quête secondaire de Phantom Blade Zero ! Si vous avez d’autres questions concernant certaines quêtes du jeu, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides, mais aussi celle sur l’Actualité pour être aux faits de toutes les nouveautés sur Phantom Blade Zero.