Xbox admet que tester un jeu sur sa plateforme peut être compliqué pour la presse et promet d’y remédier

Un processus qui gagne à être simplifié

Si vous lisez souvent nos colonnes, et même celles de nos confrères, vous avez peut-être pu vous rendre compte que la plupart de nos tests concernent des versions PS5, PC ou Switch.

Au-delà des limitations techniques de notre équipe et du reste de la presse, le problème avec les codes Xbox est un peu plus profond (on vous laisse quand même faire vos propres théories du complot anti-Xbox ici si cela vous amuse). Tester un jeu en avance sur Xbox demande de parcourir de nombreuses étapes de vérification avec un processus plus complexe qu’ailleurs, si bien que lorsque plusieurs options sont disponibles, il n’est pas rare que les studios et éditeurs fournissent d’abord les codes d’autres versions avant de pouvoir donner accès à une version Xbox, quand un code est disponible (ce qui n’est pas toujours le cas). Un problème qui a même été reconnu par des sites qui testent principalement des jeux Xbox, comme Windows Central.

Sur des sites comme Metacritic, vous voyez donc peu de tests de versions Xbox, et Call of Duty: Modern Warfare 4 en est un exemple criant. Le compte officiel de la saga a partagé une image regroupant les notes Metacritic du jeu, en affichant celle sur PC, celle sur PS5, celle sur Switch 2… et c’est tout. Pas de note pour la version Xbox, qui recense trop peu de tests (seulement 2 alors qu’il en faut généralement 4 pour établir une moyenne), ce qui veut dire que même Microsoft ne peut mettre en avant la bonne réception de son jeu sur sa propre plateforme.

Face aux réactions autour de cette image, Scott Van Vliet, le responsable de la technologie chez Xbox, a reconnu que tester un jeu sur Xbox est trop complexe pour la presse aujourd’hui, et promet d’améliorer cela :

« Tester un jeu sur Xbox demande trop d’étapes aujourd’hui. La presse et les créateurs de contenus devraient pouvoir en profiter et jouer, et c’est ce que notre équipe est en train d’améliorer. Les premières mises à jour arrivent bientôt. »

À voir ce qui changera vraiment ici et si la presse suivra le mouvement, notamment sur la prochaine génération où la frontière entre la prochaine Xbox et le PC pourrait être de plus en plus fine.