PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5

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On va finir par dire que voir annoncé une nouvelle manette par semaine n’est plus une impression mais un fait. À défaut de porter leur attention sur des champs plus importants, PlayStation et Xbox sont les premiers à mener ce petit jeu, et c’est au tour de Sony d’annoncer une nouvelle collection. Trois coloris inédits ayant pour particularité d’être transparents.

Les trois coloris de la collection Prism // Source : Sony

PlayStation se met à nu

Ce n’est pas forcément sur les skins d’accessoires qu’on attendait de la transparence de la part de PlayStation, mais écoutez l’information est là : la collection Prism arrive en 2027 et habillera DualSenses et modèles PS5 via trois nouvelles couleurs transparentes. Plus que jamais, le garde-châssis de la bécane de Sony n’en finit plus de déborder.

Les trois coloris proposés sont Graphite Gray, Flare Orange et Emerald Green. L’argument que l’on peut concéder à cette collection est le passage au skin transparent pour ses manettes, tradition à laquelle PlayStation ne déroge pas au fil des générations qui passent.

Mais comme on l’a dit, les consoles PS5 vont aussi pouvoir bénéficier de ces couleurs, sans savoir toutefois si cela concernera autant la PS5 Digital que la PS5 Pro. Oui, pour la version avec lecteur, on n’ose plus trop y croire.

Du côté du prix, comptez le tarif traditionnel et conseillé de 84,99€ pour les manettes, et 74,99€ pour les façades. Les précommandes des accessoires seront lancées le 10 novembre à 10h, avec une disponibilité à la vente à partir du 4 février 2027, autant sur PlayStation Direct que chez les revendeurs participants.

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