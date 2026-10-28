Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC

Un petit bonhomme pour une grande aventure

Peu de contexte nous est finalement donné sur ce Winds of Viridia, mais ce que l’on voit suffit à porter notre attention sur ce projet du studio Shark Jump, révélé durant l’édition d’octobre 2026 du Nintendo Indie World. Jugez vous-mêmes par ce trailer d’annonce.

Ce qui est certain, c’est que l’on incarnera un petit garçon accompagné de son ami volant Scarax. Lancés dans la vallée du Grand Arbre, ils devront l’explorer pour y dénicher ses secrets et combattre tout un tas de bestioles. On nous promet une belle liberté de mouvement, avec l’utilisation d’un grappin pour gagner en verticalité.

Le jeu affiche évidemment un rendu vraiment charmant, mais ce ne sera pas une raison pour se laisser absorber par la vue. La présence de boss plutôt coriaces justifie visiblement la mention « de type Souls » sur la page Steam, face à laquelle on restera prudent en attendant d’en voir davantage. Heureusement, nous pourrons compter sur une sélection de reliques afin de peaufiner le build de notre héros et réaliser des combinaisons puissantes.

Autre élément important du jeu, le Sanctuaire, où l’on pourra échanger avec les habitants et répondre à leurs besoins tout en étant en mesure d’améliorer ses capacités. Enfin, signalons la présence à la bande originale de Kevin Penkin (Florence, Made in Abyss) et Christopher Larkin (Hollow Knight), s’il vous plaît.

Winds of Viridia débutera son voyage début 2027 sur PC (via Steam) et Switch 2. Un démo est par ailleurs disponible sur les deux plateformes.