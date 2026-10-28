Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre

Comme prévu, Bloober Team muscle son jeu

Symbole d’un studio désireux de monter le niveau de ses standards, Cronos: The New Dawn proposait une expérience tout à fait satisfaisante dans une ambiance post-apo des plus oppressantes. Cronos: Lazarus, son DLC, est conçu pour prolonger le plaisir, mais aussi le lore, avec de surcroit un gameplay voué à muter quelque peu. Encore un peu de patience est requis pour savoir si cette nouvelle étape dans la vie du jeu est réussie, mais nous avons désormais en perspective la date du 3 décembre, jour de sa sortie.

À l’annonce de Cronos: Lazarus, Bloober Team nous avait annoncé la couleur en déclarant que ce DLC proposerait un gameplay plus brutal et intense. Premièrement grâce à de nouveaux pouvoirs, comme la possibilité de créer un leurre et de devenir invisible, avec en plus la possibilité de se téléporter au leurre pour prendre sa place. Deuxièmement, en raison de la présence d’une créature quasi imbattable qui nous traquera régulièrement, à la manière on imagine du Némésis de la série Resident Evil.

Et le trailer accompagnant l’annonce de la date de sortie, outre quelques images et dialogues liés au lore de ce DLC, présente quelques séquences de combats animées. L’occasion justement de voir en action ces nouvelles cordes à l’arc du Gardien.

L’extension Cronos: Lazarus débarquera donc le 3 décembre sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5 et Xbox Series. La version Switch 2 sera disponible quant à elle au premier trimestre 2027.