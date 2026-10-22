Phantom Blade Zero aura bien droit à une édition physique, mais il faudra attendre l’année prochaine

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Dans une semaine, vous pourrez découvrir ce que Phantom Blade Zero aura dans le ventre. Mais peut-être faites-vous partie des personnes qui attendent de savoir si le jeu bénéficiera d’une édition physique ou non. Jusqu’ici, S-Game n’avait rien annoncé dans ce sens, mais face à la demande, le studio promet maintenant qu’une version boîte va voir le jour… dans un petit moment.

Les éditions physiques de Phantom Blade Zero // Source : S-Game

Une édition collector est même au programme

Phantom Blade Zero a beau attirer beaucoup de regards depuis son annonce, tout le monde n’est pas forcément prêt à passer à la caisse. Parmi les plus récalcitrants, on retrouve celles et ceux qui préféraient attendre une édition physique du jeu. Cette patience aura payé, puisqu’en partageant le trailer de lancement du jeu, S-Game confirme par la même occasion qu’une édition physique PS5 est bien au programme pour Phantom Blade Zero, et oui, elle disposera bien d’un disque (reste à savoir si tout le jeu sera contenu dedans).

Simplement, ne l’attendez pas pour la sortie du jeu. Cette édition arrivera en décalé, dans le courant de l’année 2027, sans plus de précisions pour le moment. Mais à ce stade, puisque des éditions physiques, il n’y en aura bientôt plus, on peut relativiser le fait que celle-ci arrive avec un peu de retard.

D’autant plus que S-Game ne se contentera pas d’une seule édition ici. Une édition Ultimate est également dans les tuyaux si l’on en croit cette vidéo, même si l’on ignore ce que l’on retrouvera à l’intérieur en dehors du fait que l’on aura droit à un joli emballage.

Pour les plus impatients, on rappelle que Phantom Blade Zero sera disponible dès le 29 octobre en version numérique sur PC et PS5. Pour en savoir un peu plus sur le jeu et en patientant jusqu’à la publication de notre test, vous pouvez toujours relire nos dernières impressions sur Phantom Blade Zero.

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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