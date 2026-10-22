Phantom Blade Zero aura bien droit à une édition physique, mais il faudra attendre l’année prochaine

Une édition collector est même au programme

Phantom Blade Zero a beau attirer beaucoup de regards depuis son annonce, tout le monde n’est pas forcément prêt à passer à la caisse. Parmi les plus récalcitrants, on retrouve celles et ceux qui préféraient attendre une édition physique du jeu. Cette patience aura payé, puisqu’en partageant le trailer de lancement du jeu, S-Game confirme par la même occasion qu’une édition physique PS5 est bien au programme pour Phantom Blade Zero, et oui, elle disposera bien d’un disque (reste à savoir si tout le jeu sera contenu dedans).

Simplement, ne l’attendez pas pour la sortie du jeu. Cette édition arrivera en décalé, dans le courant de l’année 2027, sans plus de précisions pour le moment. Mais à ce stade, puisque des éditions physiques, il n’y en aura bientôt plus, on peut relativiser le fait que celle-ci arrive avec un peu de retard.

D’autant plus que S-Game ne se contentera pas d’une seule édition ici. Une édition Ultimate est également dans les tuyaux si l’on en croit cette vidéo, même si l’on ignore ce que l’on retrouvera à l’intérieur en dehors du fait que l’on aura droit à un joli emballage.

Pour les plus impatients, on rappelle que Phantom Blade Zero sera disponible dès le 29 octobre en version numérique sur PC et PS5. Pour en savoir un peu plus sur le jeu et en patientant jusqu’à la publication de notre test, vous pouvez toujours relire nos dernières impressions sur Phantom Blade Zero.