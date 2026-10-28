Juste avant la sortie de GTA 6, les employés de Rockstar vont voter pour la création d’un syndicat

Un moment doublement historique pour le studio

Le 12 novembre, pendant que vous serez sans doute en train de pré-télécharger GTA 6, les employés de Rockstar iront eux voter pour la création d’un syndicat ou non dans leurs rangs. Le vote sera ouvert jusqu’au 26 novembre et aura pour but de déterminer si la syndicalisation doit se poursuivre, celle-ci ayant pour but de protéger ses membres contre des mesures de licenciements trop brutales, des conditions de travail qui se dégradent, l’utilisation de l’IA dans certains secteurs, et bien d’autres choses.

Le site Game Developer souligne que ce vote n’est pas lié à l’affaire judiciaire qui est en cours au sein du studio, qui part du licenciement de plus de 30 personnes, accusées de « mauvaise conduite », tandis que ces dernières indiquent qu’elles ont été mises à la porte justement parce qu’elles souhaitaient se syndiquer. Depuis que l’affaire a été portée au tribunal, le discours de Rockstar a changé. Responsable éditoriale chez Rockstar, Jennifer Koble avait déclaré chez Bloomberg que le studio serait prêt à reconnaitre un syndicat s’il doit être créé, une manière de se défendre face au discours des licenciés.

Pour les employés, ce vote sera en tout cas l’occasion de « marquer l’histoire non pas une, mais deux fois », en se syndiquant tout en lançant le jeu le plus attendu de tous les temps.