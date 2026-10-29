Quatre haches féroces Phantom Blade Zero : où trouver tous les documents ?

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À votre arrivée dans la région de la Vallée du Ruisseau larmoyant de Phantom Blade Zero, vous allez pouvoir récupérer un document qui débloquera une quête secondaire qui racontera une sombre histoire autour d’une rancœur. Pour parvenir à progresser dans la quête, vous allez devoir mettre la main sur six papiers et l’un d’eux vous manquera sûrement. Pour vous aider dans cette quête, on vous dévoile l’emplacement des documents.

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Source : ActuGaming

Où trouver les documents des Quatre haches féroces dans Phantom Blade Zero ?

Pour être en mesure de terminer la quête des Quatre haches féroces de Phantom Blade Zero, vous devez mettre la main sur tous les documents en lien avec cette affaire de rancœur et de révolte. Ces documents se trouvent exclusivement dans la région de la Vallée du ruisseau larmoyant et ils sont indiqués directement sur votre carte (pratique). Il vous suffira de suivre les indications pour être en mesure de trouver tous les documents nécessaires pour progresser dans la quête.

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Source : ActuGaming

 

Vous n’avez pas besoin d’aller dans une autre région pour compléter votre collection « Le cas des quatre haches » pour les trouver. On préfère le préciser, car vous allez vite vous poser la question : “Mais je récupère comment le dernier document ?”

Où trouver le dernier document des Quatre haches féroces dans Phantom Blade Zero ?

Comme on vous le disait juste avant, tous les documents se trouvent exclusivement dans la région de la Vallée. Or, l’un des documents pointe vers une zone inaccessible : les gardes de l’avant-poste ne veulent pas vous laisser passer.

En réalité, vous devez mettre cette quête secondaire de côté, vaquer à vos occupations, puis retourner à la Vallée lorsque vous recevrez la quête “Ne laissez aucun survivant”. Cette dernière apparaîtra naturellement au Village Lu, soit la troisième région de Phantom Blade Zero.

Une fois cette quête dans votre journal de quêtes, retournez à la Vallée pour retrouver l’avant-poste dans un état préoccupant, puis traversez le chemin initialement bloqué pour récupérer le dernier document dont vous avez besoin pour progresser dans la quête.

Phantom-blade-zero-quatre-haches-feroces
Source : ActuGaming

Pour trouver le document, vous devrez grimper sur le toit de l’habitation située à gauche de la zone de combat. En continuant l’unique chemin qu’offre cette hauteur, vous serez en mesure de mettre la main sur le document tant convoité.

Comment terminer la quête Quatre haches féroces de Phantom Blade Zero ?

Une fois tous les documents en votre possession, vous devrez de nouveau patienter. En effet, vous devrez attendre jusqu’à la quatrième zone, soit Pangzhen pour enfin voir le bout de cette quête. Il vous suffira de marquer la quête, puis de monter la grande tour pour être en mesure de converser avec l’enfant clairvoyant. En donnant tous les documents, ce dernier vous récompensera avec la dague du serment de sang, un matériau de forge de l’âme spectrale qui permet de forger l’âme de la Hache redoutable.

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Source : ActuGaming

Et voilà pour la quête Quatre haches féroces dans Phantom Blade Zero ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter nos autres guides dans la rubrique Guides !

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Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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