Chaise gaming Ferghana : un siège d’entrée de gamme plus confortable que prévu

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Une chaise gaming autour de 100 euros, avec coussin lombaire massant, appui-tête réglable et dossier inclinable : sur le papier, la chaise gaming Ferghana coche toutes les cases attendues d’un modèle d’entrée de gamme. La marque décline ses sièges en plusieurs revêtements et coloris, et vise clairement les petits budgets. Après quatre semaines d’utilisation, le bilan est plutôt bon sur le confort et le montage. Reste une vraie question, celle de sa tenue dans le temps, que quelques semaines ne suffisent pas à trancher.

La Chaise Ferghana // Source : ActuGaming

Conditions de test : nous avons utilisé la chaise pendant quatre semaines, pour une activité bureautique principalement. Nous avons également fait quelques moments plus détente, pour regarder une série ou jouer à un jeu. Il a été utilisé sur de longues sessions, souvent en alternant avec le bureau assis debout. Le produit a été reçu gratuitement, envoyé par la marque.

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Que propose la chaise gaming Ferghana ?

Proposée aux alentours de 100€, la Ferghana est une nouvelle marque chinoise, qui veut proposer du matériel assez abordable pensé pour les gamers, mais sans partir sur un design trop clinquant. Dans les grandes lignes, voici ses caractéristiques :

  • Un revêtement en tissu, en velours ou en simili-cuir selon le modèle
  • Un coussin lombaire amovible avec fonction massage
  • Un appui-tête réglable
  • Un vérin à gaz pour régler la hauteur de l’assise, annoncé comme certifié SGS.
  • Des accoudoirs fixes, non réglables.
  • Un repose-pieds rétractable, à sortir et à ranger à la main.
  • Une charge maximale de 113 kg sur la plupart des versions, jusqu’à 150 kg sur certaines

Un montage simple, dans un emballage aussi simple

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Chaise Ferghana // Source : ActuGaming

Tout arrive dans un seul carton. À l’ouverture, les pièces sont rangées un peu en vrac, sans le calage soigné auquel on peut être habitué sur certaines références plus onéreuses. Logique me direz-vous. Et si le déballage donne une impression brouillonne, l’ensemble reste bien rangé, emballé, et facilement identifiable, ce qui est un bon compromis pour tenir un prix bas, et c’est à peu près ce que l’on attend d’une chaise de cette gamme.

La notice, elle, fait bien son travail. Rédigée en plusieurs langues et accompagnée de dessins, elle se suit sans hésitation. L’assemblage s’est déroulé sans le moindre accroc. Enfin presque. Sur la dizaine d’étapes affichées, une nous a un peu fait galérer, en demandant de rajouter une vis pour le repose-pied. Manipulation impossible, car rien ne semblait correspondre, alors que l’on finit pourtant le montage avec trois vis restantes. Petit cafouillage donc, ce qui n’a pas bloqué l’assemblage final.

On s’attendait à manipuler les pièces avec appréhension, de peur d’abîmer la chaise en emboîtant ou en vissant les éléments. Finalement, hormis le petit couac évoqué plus haut, tout s’est fait de façon fluide, rapide, et sans étape trop compliquée (au contraire). Comptez un petit quart d’heure à vingt minutes, et en montant la chaise en solo.

Un confort qui surprend à ce prix, mais pas pour tous

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Chaise Ferghana // Source : ActuGaming

C’est la bonne surprise de ces quatre semaines. Le confort et la qualité perçue dépassent ce que laissait espérer le tarif. Sur de longues sessions de bureautique, l’assise maintient correctement, le dossier accompagne bien le dos et l’on ne ressent pas de gêne particulière au fil des heures. Les moments de détente, devant une série ou manette en main, ont confirmé cette impression.

Le revêtement y est pour beaucoup. Il est doux et offre une sensation plus accueillante que le simili-cuir de nombreuses chaises du même segment, et il paraît respirant. Nous n’avons toutefois pas pu le vérifier par fortes chaleurs : l’essai s’est déroulé hors de l’été, alors que c’est précisément là que ce type de matériau montre ses qualités ou ses limites. Mais ses aérations et sa conception nous donne plutôt confiance à ce niveau là.

Côté réglages, on ne s’attendait pas à une personnalisation poussée, et ce n’est pas le cas. L’appui-tête se clipse, le dossier s’incline, les accoudoirs s’ajustent et les accessoires fournis se révèlent pratiques au quotidien. Cela suffit pour trouver une position correcte, au bureau comme pour jouer à la manette un peu plus en arrière. Sans plus, mais ça fait le travail.

Le coussin lombaire, lui, peut devenir massant une fois branché. L’argument figure en bonne place sur la fiche produit, mais à l’usage, la vibration relève tout de même davantage du gadget, même si cela reste agréable. Enfin, notez que nous avons apprécié les roulettes, qui semblent solides et qui roulent parfaitement.

À qui s’adresse la chaise gaming Ferghana ?

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Chaise Ferghana // Source : ActuGaming

La chaise gaming Ferghana s’adresse avant tout aux petits et moyens gabarits. Elle semble supporter un poids conséquent, mais sa hauteur reste assez basse : à 1,86 m, la position n’est vraiment pas idéale. À l’inverse, pour une personne plus petite, elle se révèle peut-être encore plus confortable que prévu.

L’appui-tête souffre du même défaut chez les grands gabarits : placé trop bas, il perd presque tout son intérêt. Il suffit heureusement de l’enlever. On ne se sent pas étriqué, comme c’était le cas sur la Rekt. Pas trop étroite donc peu importe le gabarit, c’est davantage sa hauteur qui devrait vous faire hésiter. Car côté poids, la charge maximale varie d’une version à l’autre, de 113 kg sur la plupart des fiches à 150 kg sur certaines : vérifiez-la sur la fiche du modèle choisi.

Reste la durabilité, impossible à juger après quatre semaines, ce qui est logiquement la principale réserve. Pour un modèle de ce prix, les coutures et le vérin à gaz mériteront une attention particulière avec le temps, surtout pour une utilisation quotidienne prolongée. En tout cas, elle fait parfaitement ce dont on attendait d’elle.

Une bonne surprise d’entrée de gamme, à surveiller sur la durée

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La chaise gaming Ferghana remplit son contrat avec plus d’aplomb que prévu. Confortable, agréable au toucher, simple à monter et suffisamment réglable, elle offre l’essentiel pour jouer ou travailler dans de bonnes conditions. Certes, le massage lombaire relève du gadget, et le carton un peu fourre-tout rappelle qu’il s’agit d’un modèle économique. Mais autour de 100 euros sur Amazon, elle s’adresse d’abord aux joueurs et aux joueuses qui cherchent un premier siège gaming sans se ruiner. Seuls les grands gabarits devraient y réfléchir à deux doigts. 

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