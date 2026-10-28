Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition

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En cette période où les sorties s’enchaînent à vitesse grand V, Nintendo a eu envie de nous rappeler que l’avalanche de bons jeux continuera en 2027, surtout du côté des jeux indépendants. La dernière édition de l’Indie World a mis en lumière les prochaines pépites à dénicher sur l’eShop (et ailleurs), et on fait le point sur ce qu’il fallait retenir.

L'Indie World a présenté ses indés à venir sur Switch 2 // Source : ActuGaming

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces de l’Indie World du 28 octobre.

Witchbrook

  • Date de sortie : 28 janvier 2027

L’émission aura commencé par une nouvelle un peu douce-amère, car même si cela fait toujours plaisir de revoir Witchbrook, on nous apprend surtout que le jeu est reporté. Pas de beaucoup, heureusement, mais le jeu cozy de sorciers et sorcières arrivera finalement au début de l’année 2027, et on peut voir un petit aperçu de ce qu’il va nous réserver dans cette nouvelle bande-annonce.

Winds of Viridia

  • Date de sortie : Début 2027

L’un des seuls temps forts de cet Indie World aura été Winds of Viridia, jeu d’aventure ambitieux dont l’influence de Breath of the Wild se ressent immédiatement. À ceci près que les combats ont ici l’air un peu plus poussés avec des combos à effectuer, des totems à équiper pour modifier vos compétences et une petite bestiole de compagnie qui va vous prêter main-forte. Vous pourrez également construire votre base entre deux expéditions, tout en profitant des mélodies de Christopher Larkin (Hollow Knight), rien que ça. Une démo est disponible dès aujourd’hui sur l’eShop.

City of None

  • Date de sortie : 2027

L’un des créateurs de Celeste revient en compagnie de son frangin pour nous présenter City of None, un jeu d’action et de plateforme dans lequel vous incarnez un esprit coincé dans un corps tout en bois. Un titre à l’esthétique retro, où chacune des 4 zones du jeu dispose de sa propre ambiance visuelle.

Sword of the Sea

  • Date de sortie : 29 octobre 2026

L’ancienne exclusivité PlayStation débarque désormais sur Switch 2 ainsi que sur Xbox Series. Petit frère spirituel de Journey, Sword of the Sea est un jeu qui invite à la contemplation et à la relaxation, en dehors de quelques défis tendus. Vous serez aussi en mesure d’en profiter sur le petit écran de la Switch 2 dès demain.

Tenjutsu

  • Date de sortie : 2027

Place à un jeu français avec Tenjutsu, roguelite qui se concentre sur les arts martiaux avec un dangereux syndicat à éliminer dans une ville corrompue. On a pu en voir de nouveaux extraits dans cet Indie World, mais si le jeu vous intéresse, on vous redirige vers notre interview de Sébastien Benard réalisée lors de l’AG French Direct 2025 pour en savoir un peu plus.

Threads of Time

  • Date de sortie : Été 2027

Pour les amateurs de RPG à l’ancienne, qui ne se contentent pas seulement de recycler les vieilles recettes sans les modifier, Threads of Time devrait sans doute attirer votre attention. Le jeu s’est montré à de nombreuses occasions par le passé, mais il n’est pas encore tout à fait prêt, en témoigne sa sortie fixée à l’été prochain qui semble être dans une éternité.

Dumpster Gang

  • Date de sortie : Mars 2027

L’Indie World s’est ensuite focalisé sur les jeux coopératifs à venir sur Switch et Switch 2, comme Dumpster Gang (qui sortira en décembre sur PC), qui demandera d’incarner des ratons laveurs kleptomanes à la recherche de n’importe quel butin chez les humains, tout en essayant de passer inaperçu (mais en foutant tout de même un joyeux bordel).

Super Battle Golf

  • Date de sortie : 25 mars 2027

Si vous êtes plutôt branchés golf, surveillez de près Super Battle Golf, qui vous fera troquer vos clubs habituels pour des outils moins orthodoxes, avec des terrains peu communs eux aussi. C’est ici une vraie course contre les 7 autres participants qui aura lieu, et vous aurez l’occasion de les gêner grâce à des objets spéciaux.

R.E.P.O

  • Date de sortie : 2027

Autre ambiance avec R.E.P.O, jeu coopératif moins joyeux qui devrait vous filer quelques cauchemars. Un jeu d’extractions où vous serez à la recherche des vestiges de l’humanité, avec un jeu qui se base beaucoup sur la physique des objets pour déclencher quelques maladresses et fous rires.

Haunted Paws

  • Date de sortie : Mai 2027

On reste plus ou moins dans le domaine horrifique, mais avec un côté plus mignon puisque Haunted Paws vous laisse prendre le contrôle de deux toutous effrayés qui devront sauver leur maitresse d’une maison hantée pleine de puzzles et d’ennemis menaçants. Une démo est disponible sur l’eShop.

Kitsune: The Journey of Adashino

  • Date de sortie : Printemps 2027

On quitte le segment des jeux coopératifs pour revenir à une expérience solo avec Kitsune: The Journey of Adashino. Un titre qui raconte l’histoire d’une jeune fille et de son amie grenouille sur une île aussi jolie que mystérieuse, inspirée par le folklore japonais.

Slime Rancher 2

  • Date de sortie : Janvier 2027

Déjà disponible sur d’autres plateformes, Slime Rancher 2 se manifeste aussi sur Switch 2 avec un portage tout simple qui permettra de découvrir ce jeu d’aventure coloré et inoffensif, avec plein de petites créatures adorables à dénicher.

Spirit Crossing

  • Date de sortie : 16 novembre 2026

Spirit Crossing sera quant à lui un MMO à petite échelle, lui aussi très cozy, développé justement par les personnes derrière Cozy Groves. Vous créez votre personnage pour explorer les Entreterres et relier les mondes ensemble. Vous pourrez construire votre propre foyer ou vous amuser avec les outils de création dans des HUB spéciaux où tout le monde pourra mettre la main à la pâte.

My Arms Are Longer Now

  • Date de sortie : 11 mars 2027

La palme du jeu le plus étrange de cette édition revient à My Arms Are Longer Now, un jeu « d’infiltration » très particulier dans lequel vous devez atteindre certains objets dans le décor en utilisant un bras extensible à volonté. À vous de jouer les Reed Richards ou les Luffy dans des décors fourmillants d’interactions, le tout sur fond d’enquête parodiant les films noirs.

Petal Runner

  • Date de sortie : 8 mars 2027

Petal Runner rend hommage à sa façon aux jeux Game Boy Color (Pokémon en tête, dans l’esthétique) et nous raconte le récit de Cali et son chat Kira, qui jouent les coursiers à moto en rendant service aux habitants d’une grande ville, l’occasion de faire tout un tas de rencontres sur la route.

RACCOIN: Chaos Max Edition

  • Date de sortie : 10 novembre 2026.

Si l’on met de côté le mash-up de fin qui a été présenté avec des tas de portages à la clé (que vous pouvez visionner ci-dessous), le dernier jeu présenté aura été RACCOIN: Chaos Max Edition, un roguelike où il faut s’amuser à obtenir le plus grand score en amassant des pièces et en profitant des pouvoirs spéciaux de certaines d’entre elles. Une démo est disponible.

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