Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif

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Microsoft vient tout juste de poster les résultats de son premier trimestre de l’année, et si vous vous attendiez à ce qu’ils soient négatifs en raison du plan de départ volontaire concernant un quart de l’entreprise qui vient d’être mis en place, vous vous fourrez le doigt dans l’œil. Microsoft affiche des résultats à la hausse avec un chiffre d’affaires qu’il augmente de 19 % et des profits de 45,9 milliards de dollars. Bien aidée par le cloud et Azure, l’entreprise l’est un peu moins du côté de Xbox, dont la croissance est toujours difficile depuis plusieurs trimestres maintenant.

La console Xbox Series

Plus de demande que de stock selon la PDG

Les points clés à retenir du bilan de Microsoft concernant Xbox concernent les revenus liés à la vente de consoles et les chiffres réalisés par le Game Pass. Dans le premier cas, sans surprise, les Xbox Series ne repartent pas à la hausse puisque le secteur hardware a vu son chiffre d’affaires baisser de 14 % sur ce trimestre (de juillet à septembre). Cela s’explique facilement par l’augmentation du prix de la Xbox Series, qui coûte pas moins de 800 dollars actuellement.

Asha Sharma, elle, a un autre avis sur la question et promet qu’en réalité, ce sont surtout des problèmes de stocks qui freinent Xbox ici, puisque la demande serait plus grande que la capacité de production :

« Les ventes de consoles restent limitées par l’approvisionnement, avec une demande supérieure au nombre de consoles disponibles. Nous cherchons à proposer plus de consoles pour les joueurs, y compris grâce à notre programme élargi de reconditionnement. »

Cette baisse est aussi effective dans le domaine des services et du contenu, ce qui n’est pas tout le cas chez Xbox (contrairement aux consoles qui baissent continuellement depuis un moment). On parle d’une baisse de 2 % ici, peut-être à cause d’une baisse de prix qui n’a pas été suffisante pour combler la perte d’abonnements subie lors de la précédente hausse, mais aussi par du contenu d’éditeur tiers moins porteur sur ce trimestre. Pour ce qui est du first party, Xbox n’a pu compter que sur le remake du premier Halo ainsi que sur les remasters de Black Ops 1 & 2. Malgré le carton de ces deux derniers jeux, ce n’était pas assez.

Un prochain trimestre crucial

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World of Warcraft Forever // Source : Blizzard

Tout ça pour aboutir à un chiffre d’affaires global à -2 % d’une année à l’autre, et ce malgré les milliers de licenciements en cours. Là encore, Asha Sharma tente de voir le verre à moitié plein, en parlant d’une meilleure rentabilité :

« Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Xbox a diminué de 2 % sur un an, par rapport à une baisse de 10 % il y a un trimestre, tandis que notre marge de rentabilité s’est améliorée. »

La PDG cherche donc des victoires là où il peut y en avoir, même si le calcul s’effectue plutôt d’une année à l’autre, pas d’un trimestre au suivant. À la même période l’année dernière, Xbox enregistrait aussi une baisse de 2 % dans son chiffre d’affaires, avec le secteur des consoles qui plongeait à -29 % et des services en hausse de 1 %.

C’est surtout le prochain trimestre qu’il faudra étudier à la loupe, puisque la PDG déclare que World of Warcraft Forever a enregistré une bêta historique, et que l’accueil critique du dernier Call of Duty est plus qu’encourageant. C’est aussi là que l’on verra si Gears of War E-Day a performé ou non. Et bien sûr, GTA 6 devrait avoir un impact positif sur l’ensemble du secteur. A priori.

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