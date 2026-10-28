Luffy et compagnie débarquent dans Fortnite

Une île en forme de tête de mort, des coffres aux trésors, la nouvelle saison de Fortnite s’est dévoilée dans ce court trailer en partie en live-action narré par un mystérieux personnage masqué. On peut notamment apercevoir de nombreuses références à l’univers de One Piece (dont Luffy et Roronoa Zoro), qui seront sûrement intégrés au Pass de combat ainsi que dans la boutique. Le Vogue Merry, premier navire de l’équipage de Monkey D. Luffy dans One Piece devrait aussi remplacer le Bus de combat traditionnel durant la saison. Mais on peut aussi découvrir d’autres références comme Kasane Teto et une version pirate de Hatsune Miku, surnommée Pirate Miku, teasée sur les réseaux sociaux ces dernières heures. D’ailleurs, il semblerait que les esprits ne soient plus de la partie et c’est plutôt une nouvelle accueillie chaudement par la communauté.

Fortnite Chapitre 7 Saison 5 « Chasse aux trésors » sera disponible ce dimanche 1er novembre sur tous les supports, et sur ActuGaming bien sûr.