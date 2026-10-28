Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens

Une histoire de choix et de conséquences

Cette longue présentation d’Exodus est en réalité ce à quoi la presse (nous compris) a pu jouer lors de la dernière édition de la Gamescom, à un détail près puisque c’est ici le nouveau visage de Jun qui est présenté. Notre groupe de protagonistes s’en va libérer le peuple Kay, qui est composé de grenouilles un peu spéciales.

La présentation s’attarde sur toutes les facettes du gameplay, à commencer par les choix de dialogues. Plusieurs options nous sont ici montrées pour mieux nous montrer les différents embranchements, avec des conséquences directes et d’autres plus floues, le tout via un système de moralité très proche de celui de Mass Effect.

Comme nous l’avions précisé dans notre aperçu du jeu, ce n’est pas là le seul point commun avec la saga de BioWare, étant donné que lorsque les balles/rayons d’énergie commencent à pleuvoir, Exodus adopte une approche TPS qui a un goût de déjà-vu. Ce qui ne sera peut-être pas forcément un mal pour les fans de la licence d’EA, qui viennent tout juste de dire au revoir malgré eux à la série et qui auront bien besoin d’un jeu similaire pour leur remonter le moral.

Exodus sera disponible dès le 7 avril 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.