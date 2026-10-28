No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante

Explorez les recoins les plus inquiétants de la galaxie

Le suivi de No Man’s Sky ne s’arrête pas, mais qui est encore surpris ? Cette fois, la mise à jour 7.10 vient ajouter comme d’habitude aussi bien du contenu que de nouvelles mécaniques et des améliorations de qualité de vie. La vidéo d’annonce offre un panel de ce que l’on peut en attendre.

Forsaken intègre des épaves abandonnées, des avants-postes infestés et autres lieux inquiétants. Pénétrer à l’intérieur et fouiller vous permettra de repartir avec des objets convoités par les marchands, en échange de quoi vous serez en mesure de personnaliser votre vaisseau via des pièces inédites, retranscrivant justement l’aspect organique, un peu façon Alien, de ces vestiges explorés. De nouveaux skins pour vos armes et votre tenue sont également au rendez-vous.

Côté contenu, des missions de livraison rejoignent également les activités disponibles, et vous pourrez aussi compter sur des améliorations de gameplay, comme un menu radial facilitant la sélection des armes, ou encore la possibilité de réduire l’interface à un affichage minimal. Parfait pour profiter de certains panoramas.

Toutes les informations sur cette mise à jour sont à retrouver sur le patch notes complet.