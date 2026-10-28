Rayman Legends Retold annonce un skin Astro Bot exclusif à la version PlayStation

Astro Bot à la Croisée des Rêves

Il y a à peine une semaine, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier nous annonçait que les tenues Baguette de Clair Obscur: Expedition 33 seront incluses au lancement de Rayman Legends Retold. Le genre de collaboration qui apporte un petit plus affectif, et que l’on imagine évidemment étendue à d’autres franchises, qu’elles soient issues d’Ubi ou non. Et aujourd’hui, on nous révèle que ce n’est ni plus ni moins au tour de la nouvelle star de PlayStation d’être liée à ce remake. Rayman va en effet bénéficier d’un skin Astro Bot gratuit sur la version PS5.

Un clin d’œil amusant qui doit faire quelque chose aux amoureuses et amoureux de plateforme de plus de 30 ans. Voir en effet ces deux univers cultes du platformer dont le point de départ est ancré dans deux époques totalement différentes est particulièrement plaisant.

Le pilier du genre que représente Rayman et l’héritage que porte Astro forme justement l’objet d’une interview donnée sur le PlayStation Blog à Guillaume Arvieu, Art & World Director sur le projet, et Quentin Chaillet, le Lead Character Artist.

Sachez que, pour récupérer le costume, il faudra simplement aller voir pour la première fois Victor Velours, le tailleur présent au hub du jeu. Rayman Legends Retold arrivera le 3 décembre sur PC (via Steam, Epic et Ubisoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.