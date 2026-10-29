Difficulté Phantom Blade Zero : laquelle choisir selon votre façon de jouer ?

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Phantom Blade Zero n’est pas l’un de ces jeux d’action accessibles à tous. Selon le mode de difficulté que vous allez choisir, votre expérience de jeu sera totalement différente. Ainsi, nous avons identifié quelques profils de joueurs pour vous indiquer quelle serait la meilleure difficulté pour vous. 

Phantom Blade Zero // Source : ActuGaming

La difficulté Voyageur dans Phantom Blade Zero

S’il y a bien une difficulté qui s’avère idéale pour les joueurs classiques de jeux d’action, c’est bien le mode Voyageur. Phantom Blade Zero restera un challenge pour les moins habitués du genre, mais sera beaucoup plus agréable à jouer si vous n’avez pas le sens du timing pour effectuer des parades parfaites ou des esquives millimétrées.

Vous subissez moins de dégâts, vous brisez plus rapidement la garde des adversaires et les ennemis vous laissent plus de temps pour engager le combat.

Phantom-blade-zero-test-vignette
Source : S-Game

La difficulté Pionnier dans Phantom Blade Zero

Le mode pionnier a beau être le mode de difficulté par défaut, il est vraiment un défi. Cette difficulté s’adresse aux joueurs ayant une excellente dextérité et une bonne analyse des adversaires. Cette difficulté demande de prendre le temps de comprendre la mécanique derrière les boss. Tous les joueurs de souls-like ne seront pas réellement déconcertés par cette difficulté, mais les autres oui.

Phantom-blade-zero-sceau-mental-brisé- vignette
Source : ActuGaming

La difficulté explorateur des enfers dans Phantom Blade Zero

La difficulté Explorateur des enfers offre un challenge absolument important. Les adversaires vous laisseront très peu de temps pour réagir, subiront moins de dégâts de votre part et leur garde prendra beaucoup plus de temps à s’affaiblir.

Il s’agit là d’un mode de difficulté qui parlera sans aucun doute aux joueurs émérites qui aiment bien avoir une grande difficulté quand ils jouent.

Phantom-blade-zero-test-3
Source : S-Game

La difficulté 66 jours dans Phantom Blade Zero

Cette difficulté se débloque une fois que vous aurez terminé au moins une fois Phantom Blade Zero. Cette dernière est très simple à comprendre puisque vous n’aurez qu’un nombre limité de morts pour terminer le jeu.

La difficulté est identique à celle du mode Explorateur des enfers, ainsi, préparez-vous à passer un moment terriblement difficile.

Phantom-blade-zero-test-2
Source : S-Game

Vous savez maintenant tout sur les diverses difficultés de Phantom Blade Zero. Si vous avez d’autres questions concernant le jeu de S-Game, n’hésitez pas à consulter nos autres articles présents dans la rubrique Astuces.

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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