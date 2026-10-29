Clé de la cave à vin Phantom Blade Zero : où l’obtenir ?

Où trouver la clé de la cave à vin de Lu dans Phantom Blade Zero ?

Dans Phantom Blade Zero, la cave à vin de Lu est verrouillée par une clé que vous ne pourrez trouver qu’à la fin du chapitre de la région. Concrètement, vous devez affronter Mu Xiaokui, sortir victorieux du combat, puis progresser dans le tunnel des contrebandiers.

Sur le chemin, vous tomberez sur une clé qui ouvre une cellule. Après le mur de fils rouges, vous trouverez ladite cellule sur le chemin de droite lorsque vous tomberez sur un embranchement.

Source : ActuGaming

En délivrant le voleur enfermé dans la cellule, ce dernier vous donnera la clé de la cave à vin de Lu. Ainsi, avant de partir vers Panghzen, faites un petit détour pour retourner vers la cave à vin de Lu.

Comme bien souvent, les clés des habitations sont données à la fin d’une zone. C’est pourquoi il ne faut pas paniquer ; la clé arrive tôt ou tard.

Où se trouve la cave à vin de Lu dans Phantom Blade Zero ?

Pour toutes les personnes qui auraient oublié le chemin menant à la cave à vin, sachez qu’on est là pour vous aider !

La cave à vin de Lu se trouve au nord-ouest de la cloche Cave au trésor des contrebandiers, au nord. La porte de la cave est à même le sol, sous une sorte de paillasse. Alors, suivez le chemin de bois, puis interagissez avec la porte au sol pour enfin ouvrir la cave à vin de Lu et profiter de toutes les récompenses qu’elle réserve. Autant vous prévenir, la cave à vin de Lu n’est pas une mine d’or, mais saura être utile pour améliorer votre équipement.

Source : ActuGaming

Vous savez maintenant tout sur la cave à vin de Lu dans Phantom Blade Zero ! N’hésitez pas à consulter nos autres guides pour vous débloquer d’une situation compliquée !