Crimson Desert : à quelle heure sort le DLC Charting the Unknown ?

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Pywel rouvre ses portes, mais seulement en fin de soirée. Charting the Unknown, le premier DLC payant de Crimson Desert, sera disponible ce jeudi 29 octobre à 23h, heure française, sur PS5, Xbox Series et PC. Pearl Abyss a communiqué les horaires de lancement pour chaque région en même temps qu’il annonçait le report de l’extension, initialement prévue pour le 15 octobre. Le déploiement sera simultané dans le monde entier, ce qui explique pourquoi l’Asie y aura accès dès le vendredi matin.

Crimson Desert Charting the Unknown // Source : Pearl Abyss

À quelle heure sort le DLC Charting the Unknown en France ?

Voici les horaires de sortie officiels de Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown, de son nom complet :

  • France, Belgique et Suisse : jeudi 29 octobre à 23h
  • Royaume-Uni : jeudi 29 octobre à 22h
  • Québec (heure de l’Est) : jeudi 29 octobre à 18h
  • Côte ouest des États-Unis : jeudi 29 octobre à 15h
  • Japon et Corée du Sud : vendredi 30 octobre à 7h

L’extension n’a pas traduit son nom, et n’a donc pas de sous-titrage officiel en français. Elle est logiquement uniquement proposée en version numérique et nécessite le jeu de base. Ceux qui ont téléchargé la mise à jour Enhanced, gratuite pour tous les possesseurs du jeu, n’ont rien d’autre à acheter. La version Mac ne sera pas concernée au lancement.

Quel est le prix du DLC de Crimson Desert ?

Charting the Unknown coûte 24,99 €. Si vous précommandez avant l’heure, vous pourrez récupérer deux équipements de plongée : le Charter’s Diving Set pour Kliff et Oongka, et le Charter’s Light Diving Set pour Damiane. Sur PS5 et Xbox Series, les possesseurs de Crimson Desert Enhanced bénéficient également d’une réduction de 10 % pendant la précommande.

Pour le contenu, Pearl Abyss mise surtout sur l’océan : un navire personnalisable, des batailles navales, l’exploration des fonds marins et de nouvelles îles. Le DLC ajoute aussi des quêtes centrées sur Damiane et Oongka, des romances, plus d’options de personnalisation pour les camps et la maison, et une sorte de mode Boss Rush, comme on l’a évoqué il y a peu dans notre article consacré à la grosse vidéo de présentation du DLC.

Crimson Desert est disponible depuis le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et si vous venez de débuter l’aventure, notre guide complet devrait bien vous aider.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

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