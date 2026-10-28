Valve reconnaît que Steam est infesté de jeux IA qui polluent le Steam Next Fest et promet d’enquêter sur le problème

Une promesse bien timide

À priori, Valve sait tout de même que l’invasion de jeux générés par IA est un problème (contrairement à Tim Sweeney et son Epic Games Store qui veut embrasser ce modèle). Du moins, c’est la position qu’affichent Tom Giardino et Marc Wilkinson, deux personnes travaillant au sein de l’équipe business de Steam. Lors d’un événement nommé Steam Indie Connect (relayé par This Week in Videogames), le duo a reconnu avoir entendu les critiques autour de l’abondance de jeux générés de la sorte, qui occultent les jeux créés par de véritables humains lors du Steam Next Fest.

Wilkinson a expliqué comment fonctionnait l’algorithme de l’événement en précisant que durant les deux premières journées, tout est un peu chaotique pour que le hasard laisse la chance à tout le monde d’être mis en avant, jusqu’à ce que les démos les plus appréciées (généralement sans IA) remontent plus facilement, au même titre que des recommandations personnalisées. Ce qui aide à faire le tri et à éviter les jeux « IA slop ».

Toujours est-il que ceux-ci restent trop nombreux et gênent la recherche du public, en plus de masquer les jeux avec une patte plus humaine. Wilkinson promet donc que Valve enquête sur le sujet pour trouver une solution :

« Nous sommes conscients que cela a pour conséquence de mettre en avant certains jeux de faible qualité. Nous sommes conscients de la situation et de nombreuses personnes réfléchissent à la manière de résoudre ce problème. »

Une chose est sûre, Valve ne souhaite apparemment pas exclure des jeux du Steam Next Fest, simplement améliorer l’expérience utilisateur. Tout comme il ne veut pas être trop restrictif dans les règles imposées aux développeurs sur les outils qu’ils utilisent. Placer des filtres permettant aux utilisateurs de masquer tous les jeux qui comportent la mention IA générative dans leur description serait peut-être un bon début, même si cela va concerner de plus en plus de jeux à l’avenir.