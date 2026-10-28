PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en novembre
Le mois de novembre aura beau être tourné vers un jeu en particulier, les abonnés au PlayStation Plus Essentials auront tout de même le droit d’ajouter trois nouveaux jeux dans leur liste de titres à finir. Voici les jeux qui seront ajoutés au service dès la semaine prochaine.
Quels jeux PS Plus Essential en novembre 2026 ?
Au programme de cette sélection, une bonne dose de zombies à trucider sous le soleil californien, suivie d’un peu de nostalgie avec une compilation regroupant trois jeux d’une aventurière très connue, avant de partir sur un roguelite qui a beaucoup d’entrain (pardon) et qui nous fait traverser l’Enfer et le Paradis.
Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour novembre 2026 :
- Dead Island 2 | PS5, PS4
- Tomb Raider IV – VI Remastered | PS5, PS4
- Monster Train 2 | PS5
Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?
Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?
Les jeux seront disponibles le mardi 3 novembre. Vous pourrez les retrouver dans l’onglet PlayStation Plus de votre console le jour J. Vous avez jusqu’au 2 novembre pour récupérer les jeux du mois en cours, qui sont donc F1 25, Hunt: Showdown 1896 et Earth Defense Force: World Brothers 2.