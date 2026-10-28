PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en novembre

Quels jeux PS Plus Essential en novembre 2026 ?

Au programme de cette sélection, une bonne dose de zombies à trucider sous le soleil californien, suivie d’un peu de nostalgie avec une compilation regroupant trois jeux d’une aventurière très connue, avant de partir sur un roguelite qui a beaucoup d’entrain (pardon) et qui nous fait traverser l’Enfer et le Paradis.

Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour novembre 2026 :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?

Les jeux seront disponibles le mardi 3 novembre. Vous pourrez les retrouver dans l’onglet PlayStation Plus de votre console le jour J. Vous avez jusqu’au 2 novembre pour récupérer les jeux du mois en cours, qui sont donc F1 25, Hunt: Showdown 1896 et Earth Defense Force: World Brothers 2.