Atlus dévoile son remake de Persona 4 chez Xbox

Le remake de Persona 4 est une réalité

Après des mois de fuites et de déclarations précipitées, Atlus a officiellement révélé qu’un remake de Persona 4 était bel et bien en cours de réalisation. Dans une brève bande-annonce, nous avons eu un premier aperçu de Persona 4 Revival pour Xbox, PS5 et PC. Les fans parlent depuis un moment déjà d’un véritable remake de Persona 4, des rumeurs renforcées par des noms de domaine enregistrés récemment auprès de qui de droit, des initiés de l’industrie et, plus récemment, par plusieurs comédiens de doublages originaux de 2008 qui ont déclaré qu’ils ne reviendraient pas pour le remake alors non annoncé.

Persona 4 a inspiré de nombreuses œuvres connexes, dont des séries animées et les jeux Persona 4 Arena, Persona 4 Arena Ultimax et Persona 4: Dancing All Night. C’est un opus très spécial au sein d’Atlus depuis de nombreuses années et qui occupe une place particulière dans mon cœur. Nous travaillons actuellement sur ce projet avec passion et dévouement. Nous sommes convaincus que ce jeu sera un titre frais et surprenant, pour les novices comme pour les fans de longue date et nous avons hâte de partager tout cela avec vous. De plus, notre studio prépare activement le futur de la série Persona. Nous travaillons sans relâche pour satisfaire les attentes des fans du monde entier et nous progressons bien. N’hésitez pas à nous suivre pour plus d’actualités.

Encore des inconnues

Avec cette nouvelle version attendue à une date encore inconnue sur PC, Xbox Series (et Game Pass) et PS5, Atlus poursuit son travail d’harmonisation. Fini les personnages 3D au style un peu chibi, place à des héros reprenant les proportions des derniers jeux de la franchise. Cependant, on ne sait pas s’il s’agit bien d’un remake de la version Golden de Persona 4 ou s’il faudra passer à la caisse pour obtenir tout le contenu disponible. La Midnight Channel, Yu Narukami, ses camarades, dont l’étonnant Teddie seront donc prochainement de retour avec ce Persona 4 Revival. On espère rapidement en savoir plus, puis voir Atlus enfin mettre l’accent sur le nouveau Persona. Sans tenir compte de la version Royale et des différents portages, Persona 5 date tout de même de 2016…