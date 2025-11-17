Cities Skylines change de studio, la licence passe aux mains d’Iceflake Studios, Colossal Order s’en va

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

L’échec de Cities Skylines II aura finalement eu des répercussions plus grandes que ce que l’on aurait pu prévoir. Colossal Order avait quelque peu essuyé les pots cassés d’un Paradox Interactive trop pressé de sortir le jeu, ce qui s’est vite fait ressentir. Malgré tout, le studio faisait ce qu’il pouvait pour sauver les meubles, au détriment de versions consoles sans cesse repoussées. Après deux ans de galère, Colossal Order s’en va, et Paradox Interactive refile la patate chaude à un studio interne dans la foulée.

Jaquette de Cities: Skylines II
Cities: Skylines II
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 24/10/2023

