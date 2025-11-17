Cities Skylines change de studio, la licence passe aux mains d’Iceflake Studios, Colossal Order s’en va

Un autre architecte est demandé

C’est un grand bouleversement qui est en train de s’opérer au sein de la licence Cities Skylines, puisqu’elle change de mains. Paradox indique aujourd’hui avoir décidé de mettre fin à sa collaboration avec Colossal Order, et ce d’un commun accord :

« Le développement de la franchise Cities: Skylines sera confié à un autre studio sous la direction de Paradox Interactive, et Colossal Order se réjouit de mettre à profit son expérience dans de nouveaux projets et d’explorer de nouvelles opportunités créatives. Les deux entreprises sont enthousiastes quant à l’avenir, tout en restant profondément reconnaissantes de leur histoire commune et de la communauté Cities. »

Il n’est évidemment pas ici question de laisser apparaitre une quelconque tension ou de montrer que Cities: Skylines II est en péril. Bien au contraire, Paradox veut sauver la face et indique que son studio maison, Iceflake Studios (Surviving the Aftermath), va maintenant assurer le suivi de la licence, dont celui des futures mises à jour de cet épisode :

« Concrètement, Iceflake prendra en charge l’intégralité du développement actuel et futur de Cities: Skylines II, y compris les mises à jour gratuites pour la version actuelle, le développement continu de l’Éditeur et des versions consoles, ainsi que les futures extensions et packs de contenu. Les joueurs de Cities pourront ainsi profiter de mises à jour et de contenus additionnels pendant de nombreuses années. »

Cities: Skylines II devrait donc continuer d’être mis à jour à l’avenir, et Colossal Order laisse son bébé avec une dernière update qui corrige quelques bugs tout en implémentant les vélos. Iceflake Studios reprendra officiellement les commandes dès le début d’année 2026, et allez savoir ce qu’il adviendra de Colossal Order par la suite.