Persona 4 Revival devrait apporter un peu de renouveau à l’expérience selon Atlus

Pas forcément plus de contenu, mais une manière différente d’apprécier le jeu

Dans une interview traduite par Persona Central, Kazuhisa Wada a brièvement évoqué ce qu’il fallait attendre de Persona 4 Revival. Si l’on en croit ses mots, il ne s’agira pas ici que de rajouter du contenu à un RPG déjà bien massif, mais bel et bien d’apporter un peu de différence par rapport à ce qui a été fait auparavant :

« Persona 4 proposait déjà énormément de contenu via Persona 4 Golden. Pour créer le prochain « R », il ne s’agit pas seulement d’en ajouter, mais de créer une expérience qui est divertissante, d’une manière nouvelle et différente. Et cela inclut le volume considérable de contenu, donc, pour être honnête, c’est un défi de taille. Mais ça se présente bien ! »

On s’attend sans doute à des changements similaires que dans Persona 3 Reload, c’est-à-dire avec des ajustements pour améliorer l’expérience de base, que ce soit au niveau du gameplay ou du rythme. On devine néanmoins qu’il ne sera ici pas trop question d’ajouter énormément de contenu supplémentaire.

Persona 4 Revival n’a toujours pas de date de sortie. Il est pour l’instant prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.