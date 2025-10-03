Persona 4 Revival devrait apporter un peu de renouveau à l’expérience selon Atlus
On ne l’a malheureusement pas vu lors du Tokyo Game Show, mais pas question d’oublier pour autant que le développement de Persona 4 Revival avance lentement chez Atlus. Ce remake/remaster/nouvelle version n’a jusqu’ici pas montré beaucoup d’images et on peine encore à savoir si le jeu aura droit à du nouveau contenu ou non. Son studio ne veut pas triop en dire, mais au micro de 4Gamer, Kazuhisa Wada, directeur de P-Studio, nous promet un vent de renouveau avec Persona 4 Revival.
Pas forcément plus de contenu, mais une manière différente d’apprécier le jeu
Dans une interview traduite par Persona Central, Kazuhisa Wada a brièvement évoqué ce qu’il fallait attendre de Persona 4 Revival. Si l’on en croit ses mots, il ne s’agira pas ici que de rajouter du contenu à un RPG déjà bien massif, mais bel et bien d’apporter un peu de différence par rapport à ce qui a été fait auparavant :
« Persona 4 proposait déjà énormément de contenu via Persona 4 Golden. Pour créer le prochain « R », il ne s’agit pas seulement d’en ajouter, mais de créer une expérience qui est divertissante, d’une manière nouvelle et différente. Et cela inclut le volume considérable de contenu, donc, pour être honnête, c’est un défi de taille. Mais ça se présente bien ! »
On s’attend sans doute à des changements similaires que dans Persona 3 Reload, c’est-à-dire avec des ajustements pour améliorer l’expérience de base, que ce soit au niveau du gameplay ou du rythme. On devine néanmoins qu’il ne sera ici pas trop question d’ajouter énormément de contenu supplémentaire.
Persona 4 Revival n’a toujours pas de date de sortie. Il est pour l’instant prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
