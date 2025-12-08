OD : Hideo Kojima admet que son jeu est très différent des autres jeux d’horreur, et ne sait même pas si cela marchera bien

Un jeu d’horreur pas comme les autres

OD, c’est quoi ? Eh bien, Hideo Kojima a lui-même du mal à répondre à cette question aujourd’hui. Interrogé par Ananweb à ce sujet (propos traduits par Automaton), le créateur japonais peut juste dire qu’OD est très différent du reste des jeux d’horreur classiques du marché. Si différent qu’il ne sait même pas si la proposition va plaire à ce public :

« Je ne peux pas encore vous en dire plus, ni même si ça marchera. Nous avons créé des jeux d’infiltration et des jeux de livraison [Death Stranding] inédits, mais leur système de jeu restait similaire à celui d’autres titres. Cette fois-ci, nous tentons de repenser entièrement le modèle, ce qui promet d’être un vrai défi. La bande-annonce regorge d’indices ; si vous y réfléchissez bien, vous finirez peut-être par en trouver. »

La dernière bande-annonce mettait pourtant en avant un gameplay à la première personne assez classique pour le genre, mais allez savoir ce que Kojima Productions nous réserve. Avec P.T., Hideo Kojima a déjà eu de l’entraînement, allez savoir ce qu’il a trouvé ici pour nous surprendre.

Pas encore de date de sortie pour cet OD, qui sera édité par Xbox.