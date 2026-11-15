Pêche Soulframe : comment la débloquer et comment ça marche ?

Comment débloquer la pêche dans Soulframe ?

Tout d’abord, il s’agit de commencer la quête intitulée « Hameçon de Vairon » en interagissant avec un Sanctuaire Lacustre à l’un des 3 endroits suivants :

Sur la plage au sud des Roods

Dans la forêt au nord-ouest des Roods

Sur une petite île au nord des Basses Terres de Kairnbroch

Le premier objectif consiste ensuite à retrouver les affaires de pêche de Grand-Pa, quelque part au sud-ouest de la Grande Corlée. Rendez-vous sur place et entrez dans son chalet pour prendre le Moulinet du Doyen ainsi que l’Appât à Plumes sur la table basse, près d’un panier de pommes.

Vous voilà prêt pour votre première partie de pêche dans Soulframe, votre prochain objectif étant justement d’attraper un poisson.

Toutefois, avant même d’essayer de pêcher, retenez qu’il convient de débarrasser la région de sa corruption en détruisant le Siphon de l’Ode correspondant au préalable.

Mais revenons à notre quête, et approchez-vous du rivage indiqué sur votre carte, sur la côte ouest de la Grande Corlée. Sélectionnez le moulinet depuis la roue de matériel, puis choisissez votre appât, avant de repérer un endroit où le poisson saute pour y lancer votre ligne, le but étant d’essayer de le faire pile au moment où le curseur passe dans la zone jaune pour réaliser un lancer parfait.

Attendez un peu et n’hésitez pas à aguicher votre ligne pour attirer le poisson. Lorsqu’il mord à l’hameçon, un cercle vert apparaît alors au niveau de votre flotteur vous indiquant qu’il faut ferrer le poisson, puis moulinez afin de le ramener vers le bord. Mais attention à ne pas trop tirer sur la ligne au risque de la casser quand la couleur du fil vire au rouge. Dans ce cas, relâchez un peu avant de mouliner à nouveau.

Vous avez ensuite le choix de relâcher votre prise pour gagner de l’Harmonie et des composants d’élixir, ou de le garder pour vous en servir de nourriture pour votre monture. Peu importe votre choix pour terminer la quête, vous obtenez également quelques leurres (Attrape-Ecumeur, Sauteuse de Sirin, Petit Baigneur) en guise de récompense.

Quelques détails pour mieux pêcher

Dès lors, vous pouvez désormais pêcher dans n’importe quel cours d’eau du monde de Soulframe. Mais pas n’importe comment car certaines espèces de poisson vivent uniquement dans les marais, dans les lacs ou encore sur le littoral. Tandis que d’autres ne mordent qu’à certains moments de la journée (matin, midi, soir ou nuit) et/ou en fonction de la météo (temps nuageux, pluie, orage, vent, brume…). A vous de le découvrir en complétant la page « Faune » de votre Journal, une page qui répertorie toutes les espèces disponibles et qui en dévoile les caractéristiques une fois que vous avez attrapé suffisamment de poissons de la même espèce.

Voici d’ailleurs la liste des poissons que vous pouvez attraper :

Curfet plaqué

Cycloteridae à bulles

Druimet vorace

Logami à barbe

Lumenelli

Squalius

Stichaeida émeraude

Taurche

Terreur des Abysses

Thryssocypris à couronne

Trachinidae moucheté

Chacun de ces poissons se déclinent en 3 niveaux de rareté différents : les communs de couleur bleue, les peu communs de couleur verte et les rares de couleur jaune. Une rareté qui va dépendre de l’horaire à laquelle vous allez pêcher (+25% de chances d’apparition du poisson recherché s’il est pêché durant le créneau horaire correspondant), mais aussi de la météo (+ 50% de chances d’apparition lorsque que tous les critères météorologiques sont réunis), sans oublier l’intérêt de choisir le bon leurre.

Tandis que vous augmenterez progressivement votre niveau de maîtrise en pêche, ce qui vous permettra aussi d’aller titiller les poissons les plus rares de Midrath du bout de votre ligne.

Enfin, si besoin, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil du côté de notre guide pour en savoir plus et pour toujours plus d’astuces sur Soulframe.