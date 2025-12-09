Pardon My French Toast : Le jeu de plateformes gourmand de ReRolled Studio lancera son accès anticipé le 18 décembre sur PC

Et la 1.0 est prévue début 2026

D’après les informations partagées sur la page Steam officielle du titre, l’early access nous permettra de découvrir le début de l’aventure loufoque et décalée imaginée par les développeurs, par l’intermédiaire de plus d’une dizaine de niveaux différents. Cette version intègrera également pas mal de nouvelles fonctionnalités par rapport à la démo proposée il y a quelques mois, comme par exemple la possibilité d’être repêché après une chute afin de recommencer plus facilement et rapidement un passage en cas d’erreur, ainsi que des améliorations qui nous aideront à mieux visualiser la profondeur de l’environnement qui nous entoure.

Pour rappel, Pardon My French Toast nous invitera à suivre le périple d’un toast s’offrant des vacances en partant en croisière. Toutefois, le paquebot sur lequel il se trouve tombe en panne. Pour remédier à ce problème, il va devoir arpenter des niveaux en long et en large dans le but de récupérer des bonbons en guise de carburant, sachant que certains seront plus difficiles à obtenir que d’autres. Heureusement, il est capable d’étaler des sucreries sur son visage pour débloquer l’accès à diverses aptitudes, susceptibles de décupler sa force, renforcer sa compétence d’adhésion à une surface précise, etc.

En attendant le début de son accès anticipé, notez que la production française prévoit de déployer sa 1.0 début 2026 sur PC et Nintendo Switch.