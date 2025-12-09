Pardon My French Toast : Le jeu de plateformes gourmand de ReRolled Studio lancera son accès anticipé le 18 décembre sur PC

Présenté fin mai dernier lors de l’AG French Direct, Pardon My French Toast a refait surface en cette fin d’année pour nous annoncer une excellente nouvelle. En effet, le jeu de plateformes en 3D gourmand et coloré de ReRolled Studio, l’entreprise lyonnaise indépendante à qui l’on doit notamment le très sympathique Best Day Ever, sortira bien en 2025 mais en accès anticipé dans un premier temps, le 18 décembre prochain sur PC via Steam.

Pardon My French Toast
pc
switch
