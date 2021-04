Best Day Ever

Best Day Ever est un jeu narratif de gestion développé par ReRolled Studio. On y incarne quatre des habitants de Waters City. Jordan Neal est le joueur star de l'équipe de basket et espère profiter de sa réussite actuelle pour présenter son copain à ses coéquipiers. Jenny est une étudiante en pleine crise à l'approche des partiels. Emma Nadjeur est une cadre de la grande entreprise locale qui ne supporte plus le sexisme de ses collègues. Et Paul Hitik se présente aux élections municipales pour mettre fin aux injustices de sa ville. On doit gérer leur quotidien et les aider à traverser différentes épreuves en les guidant vers la meilleure fin possible puisque chaque décision a ses conséquences.