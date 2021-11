Toasty Party : des tartines de fun sur Switch en 2022

Toasty Party est passé signaler son existence lors de ce nouvel AG French Direct. Au lieu de simplement porter son Game Kingdom sur Switch comme annoncé lors de la dernière édition, ReRolled Studio a préféré nous proposer un nouveau jeu, toujours dans le domaine du party-game.

Toasty Party espère se vendre comme des petits pains

Le teaser déjanté qui multiplie les jeux de mots a le mérite d’annoncer la couleur en ce qui concerne l’ambiance et l’humour de Toasty Party. Prévu pour 2022 sur Switch, le titre débordera de mini-jeux pour s’amuser en famille ou entre amis, certains pourraient même tirer partie des fonctionnalités des Joy-Con si les développeurs conservent certaines idées du portage précédemment annoncé.

Ce qui est déjà confirmé, c’est la présence d’une aventure solo. En effet, votre toast a décidé de devenir le roi ou la reine de la fête et pour cela, il faudra parcourir le royaume du fun afin de défier et vaincre ses habitants dans les mini-jeux qui vous feront gagner xp et pièces. Les quelques screens ci-dessus permettre de se faire une idée plus précise de l’expérience.

Toasty Party sortira en 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.