Star Wars : Un nouveau jeu d’action-aventure est annoncé, développé par l’équipe d’Amy Hennig (Skydance New Media)

C’est une belle revanche qui est en train de s’écrire. Lorsqu’elle avait rejoint Visceral Games en 2014, Amy Hennig, connue pour son travail sur la série Uncharted, avait travaillé sur le projet Ragtag, un jeu d’action et d’aventure en vue à la troisième personne se déroulant dans l’univers de Star Wars. La suite, vous la connaissez, puisque Visceral Games a fermé ses portes et tous les projets du studio ont été annulés dans la foulée. Mais Amy Hennig revient aujourd’hui en compagnie de son propre studio avec Skydance New Media, qui annonce travailler en collaboration avec Lucasfilm Games pour développer un nouveau jeu Star Wars.

Après Marvel, Hennig s’attaque à Star Wars

Le studio va donc produire un jeu d’action-aventure spectaculaire se déroulant dans l’univers Star Wars, qui promet de raconter une histoire inédite, sans en dire plus pour le moment.

Aucune image, aucun logo, ni même aucun titre n’ont été donnés pour ce projet, qui semble en être à ses balbutiements pour le moment. Mais il faut bien avoue que l’on espère maintenant y voir là un successeur spirituel au Star Wars 1313 qui n’a jamais vu le jour.

Amy Hennig partage sa joie de travailler sur un tel projet (propos relayés par Polygon) :

« J’ai souvent parlé du fait que voir Star Wars en 1977 a essentiellement bouleversé mon cerveau de fille de 12 ans, en façonnant ma vie créative et mon avenir de manière indélébile. Je suis ravie de travailler à nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires dans cette galaxie que j’aime. »

Rappelons que Skydance New Media va aussi collaborer avec Marvel Games dans le cadre d’un nouveau Marvel, dont la nature n’a pas encore été révélée non plus.

Si vous vous demandez comment le studio peut travailler sur ces deux mastodontes, c’est parce qu’il a récemment accueilli de nouvelles têtes expérimentées selon le communiqué de presse, avec « des développeurs et des artistes qui ont des décennies d’expérience AAA dans les jeux d’action et d’aventure, ainsi qu’une équipe diversifiée de consultants créatifs issus des mondes du cinéma, de la télévision, des jeux et des comics. »

De quoi être curieux de voir ce que vont donner ces deux jeux, qui ne sortiront certainement pas avant quelques années.